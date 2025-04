Yolanda Andrade comparte un video, tras los rumores sobre su estado de salud

Tras las declaraciones que hizo el productor Enrique Gou acerca de que Yolanda Andrade supuestamente padecía esclerosis múltiple, ahora la conductora reapareció en las redes sociales, y aunque no dijo nada acerca de su estado de salud, sí esbozó una sonrisa.

Yolanda Andrade informa sobre la recaída en su salud: “Algo sucedió en mi cerebro”

En el clip, la conductora de 53 años aparece en un jardín y junto a un auto, cuyas placas indican que se encuentra en Bogotá, Colombia. El fondo musical es de una canción de Thalía, titulada “Enséñame a Vivir”. En su post Yolanda escribió el mensaje: “CON AMOR SIEMPRE”. ❤️

Yolanda Andrade aparece sin poder hablar y usando un pizarrón para comunicarse

De inmediato, famosas como Karenka, Mariana Seoane, Anette Cuburu, Danna García y Sabine Moussier escribieron mensajes con saludos y buenos deseos para Yolanda, quien desde hace varias semanas no ha aparecido en “Montse & Joe”, el programa que conduce junto con Montserrat Oliver.

Desde 2023 Yolanda Andrade ha tenido problemas de salud, a consecuencia de un aneurisma cerebral; ella se mantiene optimista y ha viajado a Estados Unidos para someterse a más estudios. Hace algunas semanas Gou reveló que a la conductora le habían diagnosticado esclerosis múltiple, pero días después el periodista Carlos Alberto dio a conocer un audio en el que Andrade expresaba su molestia ante esa indiscreción.

“¿Cómo? Si este señor me habló, y qué falta de caballerosidad”, dijo Yolanda. “Aparte, no tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy…no quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé, ni nada…No quiero ser grosera, pero lo viejo no quita lo pen****. Me decepcionó mucho, qué pena”.

