Yolanda Andrade informa sobre la recaída en su salud: “Algo sucedió en mi cerebro”

Yolanda Andrade vuelve a ser noticia, pues hace dos semanas se dio a conocer que abandonó las grabaciones del programa de televisión que conduce, “Montse & Joe”, en medio de una fuerte crisis de salud, ya que no podía hablar ni caminar.

Andrade, de 52 años, dio una entrevista -publicada por Claudia Peralta– en la que informó sobre su actual estado de salud y lo que piensa hacer para mejorarla: “Traigo un tema de salud muy peculiar. Después de aquí me voy a ir a un hospital a Los Angeles para hacerme unos chequeos, porque algo sucedió en mi cerebro, que me causa también un problema de habla y motriz”.

La conductora también recordó cómo todos sus problemas de salud surgieron de manera sorpresiva: “De repente un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras”.

Yolanda reconoció que su enfermedad dañó su estado de ánimo: “Obviamente una gran depresión, que es otro tema de salud mental, porque tu mente te dice una cosa y tu cuerpo no responde de un día para otro. Se me cayó el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme, hablar. Y aún así, hacía los programas que me motivaban esos momentos. Acabo de hacer unos, que la verdad me troné”.

A pesar de sus problemas de salud, Yolanda Andrade sigue con sus planes laborales e incluso habló de crear un reality show junto a otros famosos: “Acabo de ver a Roberto Palazuelos y le digo: ‘Oye Roberto, hay que hacer un reality. Entonces el elenco lo hacemos tú, El Hijo del Santo, el Julio (César Chávez), el Burro (Van Rankin), el (Omar) Chaparro y yo, la única mujer, y nos vamos’. Se encantó y nos dio mucho gusto, porque como son esos hombres mis amigos, sería como algo divertido. Entonces tendría que ver si lo hacemos para alguna plataforma en especial”.

