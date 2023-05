Yolanda Andrade reaparece con un parche en un ojo y explica su grave problema de salud

Hace un par de semanas se encendieron las alarmas por la hospitalización de la conductora de ‘Montse & Joe’, Yolanda Andrade, pero el miércoles 24 de mayo reapareció en las redes sociales con un parche en el ojo y mostrando que regresó al trabajo tras el grave problema que ha aquejado su salud.

La presentadora había declarado a la prensa que a pesar de no sentirse bien por el aneurisma cerebral que le diagnosticaron iba a regresar al programa de Unicable, y así lo hizo. A través de las redes sociales, Yolanda compartió un video desde el estudio de su programa.

En el clip aparece Montserrat Oliver diciendo: “hoy Yolanda se sintió mejor y nos está acompañando aquí en la grabación de ‘Montse & Joe’”. Luego de la bienvenida apareció Andrade diciendo: “Hola público conocedor, sí, soy Joe”.

Su compañera le pidió que explicara lo que le había ocurrido y ella respondió un poco indispuesta: “Es un poco largo”. Luego Montserrat comentó: “Tiene un parche en el ojo porque tiene algo en la cabeza que le hace que el ojo se le doble y llore mucho y le molesta luz”.

Finalmente, Yolanda Andrade terminó ofreciendo detalles y agradeciendo al público que la apoyo: “Tuve un problema en mi cabeza, y por las luces y todo, tengo que tener mi parche y unos lentes, pero quiero aprovechar este momento para toda la gente que me ha hablado, que ha pensado en mí, que ha rezado por mí. Con todo mi corazón, quiero darles las gracias, me falta vocabulario porque gracias es poco, que Dios los bendiga”.

Luego de la grabación de ‘Montse & Joe’, varios medios de comunicación la abordaron a la conductora para saber cómo va su recuperación.

“Ya regresé al trabajo gracias a Dios, ya me siento mucho mejor, ayer iba a venir a trabajar, pero no fue posible, porque no me sentía completamente bien, pero hoy fue un buen día gracias a Dios”, dijo.

Yolanda confesó que fue muy fuerte lo que le ocurrió, pero que terminó sintiéndose sin miedo.

“Yo creo que cuando tienes un episodio como el que yo tuve, de primero una hemorragia y después lo que pasó en la cara fueron muchas cosas que se me juntaron… yo creo que lo que pasó a mí fue algo muy fuerte, pero a la vez muy bonito porque de pronto ya no tuve miedo”, confesó.

