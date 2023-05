Lupillo Rivera y su ex Giselle Soto rompen el silencio y aclaran por qué terminó su relación

Lupillo Rivera y su ex Giselle Soto tuvieron una plática en exclusiva con Ninette Ríos de ‘Despierta América’ para revelar su verdad y callar los rumores que han surgido sobre los motivos que los llevaron a terminar su relación.

Lo primero sobre el supuesto maltrato de ella hacia los hijos del cantante, asegurando que tanto con su hija Lupita como con “El Rey”, la relación con Giselle era excelente. Por otra parte, ella comentó que se encuentra bien, porque tiene el respaldo de su familia y se ha dedicado a su trabajo.

“No creo que haya una razón específica por la cual nos decidimos dejar, simplemente yo siento que pasaron muchas cosas y la carga se sentía muy pesada”, comentó ella y agregó que quizás se les vea juntos en algunas ocasiones “porque la relación murió, pero el amor no”.

No obstante, añadió que el tiempo podría hacer que retomen la relación. “Creo que he encontrado al hombre con el que quiero estar para siempre, entonces yo lo que busco es formar una vida, casarme, tener mis hijos, viajar, disfrutar un poquito más la relación, entonces yo creo que cuando él esté listo, yo voy a estar ahí, no para siempre, pero ahí voy a estar”, mencionó.

Por otra parte, Lupillo Rivera le respondió “si eres para mí, dios te va a regresar hacia mí y si yo soy para ti, dios me va a regresar hacia ti”. Además, confesó que está sufriendo a solas por el término de la relación, “es normal, cuando amas a una persona y se te va la persona, pues claro que tiene que doler”, contó. También respondió que el trabajo fue lo que causó una separación entre los dos.

Además, Giselle Soto reveló que no quería salir a hablar públicamente sobre esto, sin embargo, los rumores comenzaron a afectar también a su familia. “No se me hace buena onda, que como mujer me quieran tachar de algo que no es sin tener ninguna prueba”, declaró.

“Sí quiero aclarar que yo jamás le fui infiel a Lupe” también dejó muy claro, al hablar los rumores que aseguraron que ella lo engañó. Mientras que el cantante aseguró que esa información la inventan algunos reporteros porque no les dan una exclusiva.

Por último, Lupillo Rivera le dio un regalo muy especial a su ex, pues grabó una de las llamadas que tuvieron recientemente y la usó para una canción, que es una reflexión sobre su relación y cuyo master le va a regalar.

Sigue leyendo:

• Lupillo Rivera recuerda la belleza de Belinda ahora que está soltero, ¿Regresaría con ella?

• Giselle Soto se muda a apartamento y será vecina de Lupillo Rivera tras poner fin a su relación

• Lupillo Rivera y Giselle Soto jamás se casaron. Él y Mayeli Alonso aún están unidos en matrimonio