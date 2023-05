Lupillo Rivera recuerda la belleza de Belinda ahora que está soltero, ¿Regresaría con ella?

El cantante Lupillo Rivera confirmó esta semana que se encuentra soltero tras terminar su relación con Giselle Soto, una joven que le doblaba la edad. Luego de esto, el artista recordó la belleza de su también exnovia, la cantante Belinda.

La prensa consultó al ‘Toro del Corrido’ si existe la posibilidad de que regrese con su más reciente ex, Giselle o con la ‘Beli’ y él respondió que “todo puede pasar”.

Asimismo, Rivera le echó elogios a la intérprete de ‘Bella Traición’, quien indiscutiblemente goza de mucha belleza.

“Belinda es una mujer hermosa, una mujer muy bella y siempre va a ser un hermoso recuerdo en mi vida”, aseguró

Hace unos meses, el hermano de la fallecida Jenni Rivera también le dedicó unas palabras a protagonista de ‘Cómplices al Rescate’ cuando le preguntaron qué opinaba de la reacción de ella cuando un fan se le subió al escenario.

“Como yo digo siempre a todas mis exes les deseo lo mejor, al fanático, pues que a todo dar, ¿no? Ella se comportó como una profesional, la felicito la verdad, y le deseo lo mejor”, opinó Lupillo.

Belinda y Lupillo Rivera vivieron un tórrido romance en 2019 cuando ambos fueron coach de ‘La Voz’. El amor fue tal que en ese momento el cantante del género regional mexicano se tatuó el rostro de la actriz y cantante.

Luego de que terminaron la relación él abiertamente comentó que había cubierto el tatuaje que llevaba de la cantante en su cuerpo.

Lupillo terminó con Giselle Soto

El intérprete de ‘Sufriendo a Solas’ rompió el silencio esta semana y confirmó su relación con Soto finalizó. También desmintió el rumor de que la joven le había sido infiel con el boxeador Fernando Vargas Jr.

“Yo como hombre debo salir y decir. Por favor, la muchacha no ha hecho nada malo. No ha hecho nada equivocado. Giselle es una mujer que me entregó 3 años de su vida. Puedo decir que fueron los mejores tres años… Estábamos en tiempo de Covid…”, dijo Rivera.

Lupillo detalló que la relación llevaba meses fracturada y tomaron la decisión de emprender caminos distintos. “Ya venía desde noviembre, vacaciones en noviembre. En enero cuando anduvimos de vacaciones en Loreto. Ella y yo nos sentamos y hablamos y sí nos pudimos dar cuenta que era el fin de la relación”.

