Lupillo Rivera y Giselle Soto jamás se casaron. Él y Mayeli Alonso aún están unidos en matrimonio

El cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, está en medio de una polémica por temas del corazón. Resulta que, desde hace varias semanas, se corría el rumor que “El Toro del Corrido” había roto su relación con Giselle Soto. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

Después de no querer dar las declaraciones a Chisme No Like en una llamada improvisada, Lupillo Rivera habló ante las cámaras de varios medios como Telemundo y Univision. Confirmó que él y Giselle no se casaron tal como habían dicho antes. La razón que dio es porque continúa casado con Mayeli Alonso.

“No hubo boda. Nunca nos casamos porque ella, porque Mayeli todavía aún no me firma el divorcio. Así de fácil. No lo quería decir porque se ha manejado mucha nota por todos lados… No me gusta hablar mal de mis ex. Ojalá que se casen y que les vaya bien juntos…”, dijo Lupillo Rivera. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

Lupillo confirma que Giselle se mudó

El intérprete de “No Llega el Olvido“, dijo que desde el año pasado ya la relación se quebrantó y que, mientras ella esperaba a que le entregaran su departamento nuevo, siguieron bajo el mismo techo. También dijo que, durante unas vacaciones, tuvieron una conversación y ahí mismo supieron que era tiempo de decirse adiós.

Eso tomó un tiempo. El hermano de Jenni Rivera y tío de Chiquis Rivera dijo que le agradecía a Giselle por los 3 años en los que le dedicó su vida. También le deseó a ella y a sus demás exparejas todo lo mejor. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

Sigue leyendo:

– Lupillo Rivera confirma separación de Giselle Soto: “No ha hecho nada malo”, dijo a Telemundo

– Lupillo Rivera no fue a la renovación de votos de Juan Rivera en Telemundo

– Hospitalizan y realizan cirugía de emergencia a Lupillo Rivera ¿Qué le ocurrió?

– Mayeli Alonso ubica a la novia de Lupillo Rivera con contundente mensaje en Siéntese Quien Pueda

– Mayeli Alonso confesó tener 8 orgasmos por noche ante cámaras de Siéntese Quien Pueda

–Novia de Lupillo Rivera responde a la tángana de Mayeli Alonso y su mamá en Instagram