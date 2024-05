Yolanda Andrade envía un mensaje supuestamente dirigido a Verónica Castro: “Tú y yo sabemos”

Hace ya varios años Yolanda Andrade generó un rumor acerca de que se había casado simbólicamente con Verónica Castro en una iglesia de Amsterdam, lo cual fue negado por la actriz, refiriéndose a ese comentario como una mala broma. Ahora la conductora publicó en sus historias de Instagram una fotografía con un mensaje que ha causado desconcierto entre sus fans.

La foto fue tomada en una iglesia; aparecen un cuadro de la Virgen de Guadalupe y la bandera de México. El mensaje que Andrade escribió fue: “Tú y yo sabemos…Por lo pronto de mi parte te pido reflexión”. Ella también etiquetó la cuenta de Verónica en esa red social.

Hasta el momento, Verónica Castro no ha hecho ninguna declaración sobre la fotografía que Yolanda publicó. Ambas eran buenas amigas en 2004, pero poco a poco se fueron distanciando. En noviembre del año pasado un reportero le preguntó a la actriz si había perdonado a Andrade por generar los rumores de la supuesta relación, y contestó lo siguiente: “Yo no tengo nada que perdonar ni soy Dios para perdonar, la que tenga que pedir perdón pues que lo pida y nada más. Yo no tengo nada que perdonar”.

Hace un año a Yolanda le diagnosticaron un aneurisma cerebral, por lo que se ausentó durante un tiempo del programa de televisión “Montse & Joe”, que conduce junto con Montserrat Oliver. Aunque está en tratamiento, sufre de intensas migrañas y dolores en un ojo. Recientemente tuvo una recaída, pero se encuentra en reposo y siendo atendida por médicos.

Sigue leyendo: