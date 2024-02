Yolanda Andrade recordó los supuestos maltratos de Cristian Castro a su madre Verónica

El rompimiento de Cristian Castro con la argentina Mariela Sánchez ocurrió esta misma semana y sorprendió a muchos, pero no a Yolanda Andrade, quien fue muy directa al declarar que las actitudes del cantante en cuanto a sus relaciones personales no le parecen adecuadas.

En una reciente entrevista para el programa “Todo Para La Mujer” la conductora y ex actriz mexicana fue cuestionada sobre los rumores que envuelven a Cristian y al trato que tiene con sus ex parejas, y comentó: “Sí…¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá? Que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital. O sea, que cante muy bonito, mis respetos, qué bonito, qué padre, pero ¿qué esperas? ¿Y a Gaby Bo, que la dejó en Disneylandia y sola? ¿A la chava esta violinista? O sea, sí se ha burlado, lo que pasa es que ustedes son gente que tiene la memoria muy corta”.

Con respecto a Mariela, Andrade dijo que la ahora ex novia de Cristian Castro será la juzgada por el público y no él: “Ahí está la pobre mujer, que él le hizo eso, pero no, la p***** va a quedar ella ante ustedes, así como pasó con Valeria Liberman, y ‘hay, pobrecito, mira lo que le hicieron’. Se salvó”.

Desde hace muchos años se maneja el rumor de que Cristian agredió a su madre, la actriz Verónica Castro, algo que no ha sido confirmado ni por ésta ni por el cantante. Sin embargo, Yolanda Andrade asegura haber sido testigo de los efectos de los golpes en la artista: “Muy mal, muy fuerte, no sé, en mi pueblo decía mi abuela que el que la pega a su madre se le seca la mano. Es pecado”.

Andrade también criticó la visita que Verónica, Cristian y Mariela hicieron hace algunos días a la Basílica de Guadalupe, cuando él aseguraba que se casaría con la argentina: “No me gusta que la gente se escude con la Virgen de Guadalupe cuando no debe de ser”. La conductora agregó que para ella fue muy triste encontrar a Verónica Castro afectada por ese conflicto que tuvo con Cristian: “Nunca me imaginé yo vivir una cosa así, porque hasta dormida ella levantaba los brazos, y todo fue muy fuerte, muy triste”.

Sigue leyendo: