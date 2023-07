Montserrat Oliver aclara rumores de divorcio… ¿retomará su relación con Yolanda Andrade?

Los problemas de salud de Yolanda Andrade no solo han puesto su nombre bajo la lupa, también el de su amiga y compañera Montserrat Oliver, quien recientemente ha estado bajo la lupa por un supuesto divorcio con Yaya Kosikova a causa de su ex pareja.

Como resultado de la ola de especulaciones, la conductora de ‘Montse & Joe’ decidió recurrir a sus redes sociales para poner a descansar los rumores. Para ello, optó por grabar un breve video en compañía de su compañera de escena.

“Perdón, es el chisme que dicen que estoy divorciándome por cuidarte”, se escucha a Montserrat Oliver decirle a Yolanda Andrade. “O sea, la gente, Dios. O sea… qué barbaridad”, agregó dejando más que claro que dichas especulaciones están muy alejadas de la realidad.

Por su parte, Andrade negó ser la tercera en discordia entre las famosas con un mensaje cargado de su característico humor: “Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Montserrat. Si una día llegase a pasar (no es mi culpa), y si fuese mi culpa, la asumiría, la asumo”, detalló.

Una vez más, la ex presentadora de “Reto 4 elementos” señaló que “si un día me divorcio, no es la culpable Joe”.

¿Cómo se desataron los rumores de divorcio de Montserrat Oliver?

La primera vez que el público escuchó sobre la supuesta crisis matrimonial de la conductora y su esposa se dio cuando el publirrelacionista Emilio Morales contó a la periodista Inés Moreno a través de su canal de Youtube.

¿El supuesto problema? La gran cantidad de tiempo que Oliver habría pasado con su ex novia, acompañándola en su recuperación: “Yaya ya le dijo a Montserrat: ‘Ya no puedo, resuelve tu problemas con Yolanda, pero no me está gustando esta forma'”, afirmó Mor

