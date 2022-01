Yolanda Andrade le toca un seno a Celia Lora y posan con Montserrat Oliver para una foto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sólo la imagen a Celia Lora, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver en un mismo lugar eleva los pensamientos de cualquiera. No solo son un colirio a los ojos de todos los que las ven, sino que este trío es diversión asegurada. Pues esto sucedió recientemente cuando la Playboy mexicana fue invitada al show Montse & Joe de Unicable, pero como estos mujerones son unas tremenduras, Yolanda Andrade posó para la foto del recuerdo tocándole un seno a Celia Lora.

“Ayer estuve grabando Montse & Joe con estas muñecas hermosas a las que amo con toda mi alma y conozco hace más de 20 años. Son lo máximo soy muy feliz siempre de verlas @montserrat33 & @yolandaamor no se pierdan pronto #mojoe en @canalunicable”, escribió Celia Lora en la imagen donde aparece Yolanda Andrade tocándole un seno a la sensual Celia Lora.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Se nota que entre ellas hay una complicidad y una amistad que supera cualquier mal pensamiento que alguien pudiese ver tener al ver la divertida imagen. Justamente hace unos días, Celia Lora se quitó la ropa para posar para el más reciente número de Playboy México. El mes pasado, la bella hija del rockero Alex Lora celebró la navidad y además su cuempleaños con una atrevida lencería de encajes transparentes. View this post on Instagram A post shared by Playboy México & LATAM (@playboymx)

Celia Lora estuvo el año pasado en el reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, donde protagonizó varios altercados con la ganadora del mismo, la venezolana y ex Miss Universo, Alicia Machado. Pero también es cierto que esta experiencia, misma que ella ha dicho que quiere olvidar, le regaló una fuerte amistad con la otra participante del reality Kimberly Flores. Sin duda, no importa lo que haga, Celia Lora siempre es noticia. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Sigue leyendo:

Celia Lora posa con atrevido body de encaje rojo junto a Ignacia Michelson

Sin ropa interior, Celia Lora modela camisa de piel que desabotonó por el frente

Eliminan a Celia Lora de ‘La Casa de los Famosos’ y suelta tremendo bombazo a su salida