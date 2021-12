Celia Lora posa con atrevido body de encaje rojo junto a Ignacia Michelson

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Celia Lora despertó su espíritu navideño y prendió fuego nuevamente a través de sus redes sociales, en donde volvió a compartir una atrevida imagen en la que posó con una prenda de lencería que reveló sus curvas de infarto junto a una de sus mejores amigas, la bella modelo chilena, Ignacia Michelson.

Aunque disfruta compartir imágenes en las que daja muy poco a la imaginación de sus fanáticos, la playmate mexicana se ha tenido que medir un poco para evitar la censura, por lo que ha optado por utilizar atrevidas prendas que exponen su voluptuosa anatomía. Y fue precisamente así como nuevamente deleitó la pupila de miles de seguidores que disfrutan sus publicaciones a través de Instagram y Twitter.

En una de sus más recientes imágenes, la exparticipante de ‘La Casa de Los Famosos’ apareció posando con una atrevida prenda de lencería de encaje en color rojo en la que resaltan algunas transparencias, pero esta vez no lo hizo sola, ya que también se hizo acompañar por su amiga Ignacia Michelson, quien al igual que ella, viste un revelador body que hace juego con un gorro muy navideño.

No queda nada para que llegue la navidad junto a mi amor @CeliLoraOficial ♥️ pic.twitter.com/QuWYa0DR9k — michelson11 (@michelsoncl) December 14, 2021

Así fue como la modelo mexicana enamoró a miles de usuarios que de inmediato calificaron la imagen con un “me gusta”.

Mientras que la acalorada galería fotográfica de su perfil oficial de Instagram se incrementó hace unos días cuando la hija de Chela y Alex Lora expuso algunas postales subidas de tono, en las que apareció posando únicamente con una bufanda color negro de Playboy. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Con un árbol de Navidad a sus espaldas y botas altas, dejó entrever que no lleva más ropa, mientras que en una imagen más aparece sosteniendo la escasa prenda tan solo con sus manos. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Para continuar con el deleite para sus fanáticos, Celia Lora compartió una tercera postal navideña en la que reveló la belleza de su curvilínea silueta. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

