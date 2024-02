La ex de Cristian Castro no se queda atrás y rompe el silencio sobre su ruptura

En medio de la ola de dimes y diretes que se han generado en torno al rompimiento de Cristian Castro y Mariela Sánchez tras un tórrido romance de apenas unos meses, la argentina ha salido a aclarar los rumores de una sola vez.

En un encuentro con la prensa durante su llegada al aeropuerto de Argentina, la agente de bienes raíces se dijo “en shock” por su separación, razón por la que aún no se siente lista para dar más detalles al respecto.

“No quiero hablar del tema, no quiero hablar de nada. Todavía no estoy bien, estoy triste, así que prefiero no hablar. Además yo no tengo que hablar, yo hablaba cuando estaba con Cristian, nada más. ¿A quién le puede importar mi vida?”, declaró ante las cámaras.

Sin embargo, la ex nuera de Verónica Castro sí se dio el tiempo de desmentir los rumores en los que se aseveró que la causa de su ruptura fue una infidelidad por parte del mexicano con una mujer transexual.

Asimismo, aseguró que su relación con la madre de Cristian Castro tampoco fue el detonante de su separación: “Con ella todo está excelente, es muy respetuosa. Está todo bien, todo bárbaro. No hubo ninguna discusión con Verónica, para nada, ella es excelente”, dijo.

Pese a su abrupto rompimiento, Mariela Sánchez reiteró que existe respeto mutuo entre ellos, especialmente porque el famoso logró ganarse el cariño de su familia en Argentina: “Mi familia tiene buena relación con Cristian, a él lo quieren mucho”, finalizó.

