Yolanda Andrade revela por qué terminó en el hospital: “Comencé a vomitar sangre”

Hace algunos días, la conductora de televisión Yolanda Andrade conmocionó al público con la inesperada noticia de su hospitalización y ahora, rompió el silencio sobre la afección que la llevó a parar al nosocomio: un grave sangrado. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue el pasado 20 de abril cuando la presentadora de “Montse & Joe” encendió las alarmas de sus fanáticos al revelar que se encontraba hospitalizada por problemas de salud que hasta el momento permanecían desconocidos. No obstante, ahora que la famosa se encuentra recuperándose desde casa decidió romper el silencio sobre la afección que la llevó a un estado grave de salud.

Según lo revelado a TV Notas, se trató de un sangrado de tal gravedad que tuvieron que hacerle un examen exhaustivo para descartar cualquier enfermedad crónica.

En un principio, Yolanda apuntó a que pensó que se trataba de Covid-19; no obstante, tras realizarse una prueba dicha enfermedad quedó descartada. Días más tarde, los síntomas se hicieron más fuertes, especialmente el dolor de cabeza, por lo que en un intento de sentirse mejor tomó un refresco, pero despertó con un intenso malestar.

“Se me vino como una flema, me fui al baño y comencé a vomitar sangre, entonces me asusté mucho; además, al hacer esfuerzo de vomitar, me daba un piquete de dolor en el estómago; también comenzó a darme diarrea con coágulos de sangre”, detalló durante su entrevista.

A pesar de este incidente, la famosa intentó volver a la cama. No obstante, su siguiente recuerdo es despertar desorientada en la clínica.

“Había presencia de algo en el colon, pero ya me lo quitaron y gracias a Dios me siento muy bien. Tengo un asunto en la cabeza, pero aún están revisando“, precisó al respecto Yolanda Andrade.

Por su parte, la hermana de la actriz, Marilé, confesó a ‘De Primera Mano’ que los médicos aún analizan el caso, pues hasta ahora determinaron el padecimiento del colon y lo que le encontraron en la cabeza también tendrían relación.

“Te puedo asegurar que volví y vi la luz, porque soy una mujer de fe y sé que estamos en esta vida prestado, de viaje (…) Uno siente a la muerte de cerca porque te pasa una película, sabes que estás en un hospital y le pedí perdón a mi cuerpo, además de que le di las gracias“, puntualizó Yolanda Andrade.

Seguir leyendo:

• Yolanda Andrade preocupa por su estado de salud desde el hospital: “Vi la luz y me regresé” | VIDEO

• Yolanda Andrade se sincera sobre Thalía y Tommy Mottola ¿se divorciaron o no? | VIDEO

• Yolanda Andrade asegura que tiene “mucho que decir” si Verónica Castro la demanda