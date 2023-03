Yolanda Andrade se sincera sobre Thalía y Tommy Mottola ¿se divorciaron o no? | VIDEO

El rumor de una supuesta separación entre Thalía y Tommy Mottola continúa. Pero esta vez una amiga entrañable de la famosa cantante, Yolanda Andrade decidió romper el silencio al respecto, pues conoce a la perfección a la cantante y al productor.

Pues ambas son amigas desde muy jóvenes. Andrade charló con el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, quien mostró un poco de su plática en su programa de Youtube “En Shock”, donde la conductora de Mojoe dejó en claro el estatus de la famosa pareja.

“Creo que ese divorcio está bien cantado desde que se casó, y no. Que pena por el que invento este chisme, porque la verdad es un chisme más viejo, que desde que se casaron están diciendo lo mismo, no, no hay divorcio sean más creativos”

YOLANDA ANDRADE