Laura Zapata rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad que habría sufrido Thalía por parte de Tommy Mottola | VIDEO

Laura Zapata se subió al tema de moda alrededor de su hermana Thalía y su esposo Tommy Mottola, pero hizo a su estilo y aprovechó para enviar un reclamo contundente a su hermana.

Esta semana se manejó en medios de comunicación la versión de una supuesta infidelidad de Tommy Motola hacia su Thalía, lo que estaría provocando una importante crisis matrimonial.

Versiones de medios de comunicación aseguraron que Tommy Motola habría engañado a Thalía con la cantante peruana Leslie Shaw, y desde México Laura Zapata aprovechó un encuentro con medios en el aeropuerto para, antes de viajar a Colombia, manifestar de forma contundente su reclamo a Thalía.

Laura Zapata primero le dio vueltas al asunto: “Vete tú a saber, a lo mejor una de las cuatro patas de una cama dio la noticia, no sé. No creo, yo no creo”, afirmó la villana, quien también reconoció que hace bastante tiempo que no tienen contacto, dio detalles de su sentir y de por qué se llegó a esta decisión.

“Rompí comunicación, la comunicación se rompió. Creo que las hermanas se tienen que cuidar, entonces no me sentí querida, ni protegida, ni ayudada”, se quejó Laura, quien aprovechó que su hermana está en el ojo del huracán para enviar mensajes sobre el tema que a ella le interesaba recordar.

Las hermanas se distancian porque Yolanda Andrade, amiga de Thalía, exhibió que Yolanda no se hacía cargo de los gastos de su abuelita, y que todo corría a cuenta de la cantante. El enojo de Laura fue tal que pidió a su hermana que saliera a acabar con los rumores, pero como eso no sucedió, vino el distanciamiento.

“La vida es muy corta como para estar insistiendo en un tema que no tiene resultados lindos para ti”, atinó a decir Laura Zapata en esta ocasión.

