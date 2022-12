Thalía es criticada por foto en la que supuestamente luce irreconocible y hasta le dicen que parece hombre

Thalía está dando de qué hablar en redes sociales tras publicar una fotografía, pero esta ocasión, la artista mexicana volvió a recibir fuertes críticas por la apariencia de su rostro que según algunos luce completamente irreconocible.

La protagonista de telenovelas como ‘María la del Barrio’ y ‘Marimar’ constantemente recurre a sus redes sociales para compartir con millones de fanáticos su faceta como empresaria, artista y madre, pero lamentablemente no siempre recibe halagos, pues en algunas ocasiones ha recibido comentarios negativos que principalmente tienen que ver con su aspecto físico.

Así fue como en una de sus más recientes publicaciones de Instagram volvió a despertar la polémica en torno a las supuestas cirugías que se ha realizado en el rostro. Y es que en la imagen que compartió el pasado fin de semana apareció luciendo un rostro que para muchos fue completamente irreconocible.

En la imagen, Thalía mostró únicamente su cara, cuello y hombros mientras lanza una cálida sonrisa ante la cámara y deja ver las joyas que en esta ocasión estaba promocionando y que la hicieron sentir como una princesa de Disney, según lo confesó en el texto con el que describió la publicación.

“¡Brillos navideños! Y sí son diamantes de mi querido @jacobandco @jacobarabo aún mejor gracias por prestármelos por una noche Jacob, como la cenicienta!”, escribió la intérprete de 51 años.

Sin embargo, en esta ocasión la estrella de las telenovelas no solo superó las 100 mil reacciones en forma de corazón y recibió piropos de sus verdaderos fanáticos, sino que algunos detractores reaparecieron para asegurar que luce completamente irreconocible debido al abuso de las cirugías estéticas, mientras que algunos más señalaron que parece un hombre.

“Perdón, pero creí que era un hombre hasta que vi bien la imagen”, “No sé. Hay algo que no me gusta”, “Definitivamente tu cara cambió, no entiendo porque tanta obsesión por quererse ver de 20 años”, “Parece un travesti”, “Un poquito más y le va a pasar como a Lucia Méndez con las cirugías”, “Parece la imitadora trans de Thalía”, “Se ve como hinchada de la cara y mucho filtro”, “¿Qué te pasó? No abuses”, “Ya no saben que hacerse para permanecer jovenes”, se lee en la sección de comentarios.

