Thalía presume su mini cinturita desde el gimnasio mientras se acuesta frente al espejo

Thalía dejó claro que tener una mini cinturita no es cosa fácil, por lo que desde el gimnasio motivó a sus seguidoras para conseguir un cuerpazo de infarto como el de ella y qué mejor manera de hacerlo que posando frente al espejo con un conjunto deportivo que la ayudó a lucirse con una peculiar pose.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde la cantante mexicana publicó un video para presumir a sus 21.1 millones de seguidores que sigue gozando de una espectacular figura a sus 51 años.

Y es que, acostada frente a un espejo, la protagonista de telenovelas como ‘María Mercedes’, ‘Marimar’, y ‘María la del Barrio’, se grabó con su celular dejando ver su mini cinturita.

“A darle con ganas para tener esa cinturita de la Tal-ia”, escribió junto a la breve grabación que ha provocado tremendo alboroto en las redes sociales.

Además, la artista mexicana aprovechó para acompañar las imágenes con su más reciente lanzamiento musical “Psycho B**ch”.

Sin embargo, en esta ocasión no solo le llovieron halagos como en ocasiones anteriores, ya que mientras sus verdaderos fanáticos la reconocieron por poseer una de las cinturas más famosas del espectáculo, también la atacaron con señalamientos tras la polémica que se creó hace unos días por supuestamente haber criticado a Shakira.

“La más bella cinturita del mundo”, “La más hermosa”, “Shakira tiene mejor cintura”, “Cinturita de avispa”, “Me parece que le quiere copiar a Shakira”, “Una diosa”, “Qué belleza”, “Solo tú tienes esa cintura”, “Perfecta desde siempre”, “La más bella”, “Shakira es la diosa más hermosa”, fueron solo algunos mensajes que recibió.

Recordemos que la controversia se habría generado durante una transmisión en vivo de Instagram, en donde le preguntaron a Thalía qué opinaba de Shakira y su canción “Monotonía”, a lo que ella supuestamente aseguró que le parecía “patética” y “dramática”

Y aunque no han dado a conocer ninguna evidencia al respecto, fanáticos aseguran que la respuesta de la mexicana fue: “La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”.

