Thalía habla como nunca sobre su trayectoria y reconoce que sí se le ‘subió’ la fama

Ser una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana no es tarea fácil, sobre todo durante la adolescencia y Thalía es prueba viviente de ello, así lo dejó saber en una reciente entrevista para la que confesó sus más oscuros secretos. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante su charla con la vocalista de ‘Jeans’, Karla Díaz, para su programa ‘Pinky Promise’, que la protagonista de telenovelas aceptó que hubo una época de su vida en las que “se le subieron los humos” por la gran fama que posee.

De acuerdo con Thalía, esto ocurrió durante su etapa de adolescente y su madre era la encargada de recordarle su realidad. “Claro que se me subió la fama, sobre todo más adolescente. Ahí sí se me subió muchísimo, pero también contaba con mi madre que me bajaba cuando me empezaba a despegar del piso”, puntualizó.

Asimismo, la intérprete de “Amor a la mexicana” aprovechó la charla para recordar con cariño la ardua labor de su madre, quien falleció en 2011 a causa de un derrame cerebral, para mantenerla con los pies en la tierra.

“Mi madre me recordaba de dónde veníamos, la oportunidad que teníamos, quién era yo, el respeto al otro. Mi mamá me hacía saludar a todos con la misma intención, con el mismo cariño y con el mismo amor. Mi madre era una gran porrista, era muy divertida, muy soñadora y era una visionaria”, añadió.

No podemos olvidar que Thalía incursionó en la pantalla chica a temprana edad y obtuvo reconocimiento internacional gracias a proyectos como María Mercedes (1992), Marimar (1994) y María la del Barrio (1995).

Sin embargo, han pasado varios años desde la última vez que el público la ha visto dar vida a algún personaje en las pantallas. De hecho, durante la entrevista también destapó la causa por la que se alejó del mundo de los melodramas.

“La esclavitud del set. Desde las 8 de la mañana estás ahí, sales a las 11 de la noche de lunes a sábado, solo el domingo para recuperarte. Así fueron todas mis novelas, una tras otra. El tren de trabajo que yo dije: ‘ya no más'”, finalizó.

