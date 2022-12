Laura Zapata confiesa que está dispuesta a trabajar con Thalía: “Si me llaman y me pagan bien”

El distanciamiento entre Laura Zapata y Thalía parece no tener arreglo; sin embargo, esto no sería motivo suficiente para que volvieran a trabajar juntas, según lo reveló la villana de las telenovelas durante un reciente encuentro con la prensa mexicana.

La relación de Thalía con su hermana Laura Zapata terminó debido a la serie de declaraciones que sostuvo la villana de ‘María Mercedes’ con Yolanda Andrade cuando esta última la acusó de vivir gracias al dinero que le enviaba su famosa hermana para la manutención de su abuelita. Y aunque Zapata le pidió públicamente a la intérprete de ‘Marimar’ que pusiera un alto y desmintiera lo que se decía de ella, todo acabó con un bloqueo telefónico para evitar más problemas.

Tras la fractura familiar, Laura Zapata confirmó ante los medios de comunicación que estaría dispuesta a trabajar con la esposa de Tommy Mottola, pero siempre y cuando sea bien remunerada.

“Yo soy una actriz y estoy abierta, pues claro, si me llaman y me pagan, y me pagan bien, sí, pues sí. Ay, no importa, yo no tengo ataduras, yo no tengo: ‘¡Ay no, con esta no!’, no, que aguaten vara… ¡Que aguanten la masacre! Porque si va a ver tet a tet intelectual, pues ahí les voy”, expresó en la entrevista retomada por el programa ‘Venga la Alegría’.

Pero las condiciones no solamente aplican para trabajar junto a su hermana, pues aseguró que tampoco tiene problemas en colaborar durante una segunda temporada de ‘Siempre Reinas’ junto a Lucía Méndez, con quien tuvo algunas diferencias en los primeros episodios.

“Obviamente participaré, entonces si quieren encontrarnos ya les voy a dar la de ocho, si quieren que tengamos un encuentro, pues entonces asistirán a la masacre“, puntó la también productora, quien sentenció que tras el éxito del reality ella está en todo su derecho de exigir lo mismo que sus compañeras, por lo que también pedirá un aumento para participar en una segunda temporada pues “ahora los tiempos cambian, ha sido un éxito, entonces bueno, uno va escalando definitivamente”.

Para finalizar, la antagonista de ‘La Gata’ abrió su corazón para confesar que extraña mucho a su abuelita, Eva Mange, y esta época navideña será “agridulce”, ya que es el primer año que lo pase sin la mujer que la crió como su propia hija.

También te puede interesar:

–Laura Zapata niega haber exhibido a Thalía por no ayudarla con los gastos del funeral de su abuela

–Laura Zapata confirma que ha terminado su relación con Thalía y ya hasta la “bloqueó”

–Yolanda Andrade responde a Laura Zapata y revela cuánto dinero le mandaba Thalía para su abuelita