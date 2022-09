Laura Zapata llama “Loquita” a Yolanda Andrade y advierte una vez más que su familia es peligrosa

La acalorada guerra de declaraciones que existe entre Laura Zapata y Yolanda Andrade parece no tener fin y luego de que la conductora asegurara mantuvo una estrecha amistad con la madre de Thalía, ahora es la actriz quien le responde, e incluso la llamó “loquita” ante la prensa.

Laura Zapata arremetió una vez más en contra de Yolanda Andrade, asegurando que es una persona peligrosa y se enteró gracias a la investigación que ha hecho el público, es por ello que durante un breve encuentro con los representantes de los medios de comunicación la volvió a hacer responsable de lo que le pueda suceder.

“Las informaciones que ha sacado el público, que también no digan que yo lo saqué, me he sorprendido esta semana con todas las noticias que han sacado de la familia de esa persona (Yolanda Andrade), peligrosísimos. Por eso la vuelvo a hacer responsable si me pasa algo a mí o cualquiera de mis pertenencias”, expresó.

Además, durante la entrevista que fue retomada por el programa ‘De Primera Mano’, dijo que incluso ya tiene citas con abogados para hacer responsable a la presentadora ante las leyes, señalándola de ser una “loquita”.

“Que miedo ¿no?, imagínate que una loquita salga y diga cosas que no son reales y que diga que yo soy una mantenida”. Laura Zapata

Y aprovechó las cámaras para agradecer la entrevista que le hizo Mara Patricia Castañeda, quien también habló acerca de la forma en que su mamá, Yolanda Miranda, cuidaba de Thalía y no le gustaba la amistad que tenía con Yolanda Andrade.

“Me encantó la entrevista que hice con Mara Patricia Castañeda, véanla porque Mara Patricia Castañeda dice algo que yo he venido diciendo y me han desmentido. Me dice: ‘Tú mamá cuido mucho a Thalía’. Y le digo: ‘Sí, sí la cuidó realmente mucho’. Me dijo: ‘Sí, una vez me las encontré, tu mamá fue a sacarla de los pelos de un lugar donde estaba con este personaje (Yolanda)’. Entonces, que se informen bien porque si no quedan en ridículo”, explicó Zapata.

Pero también se lanzó en contra de los reporteros que tratan de desacreditar lo que ella y de y apoyan a Yolanda Andrade.

“¿No les da vergüenza comer de levantar falsos testimonios contra una persona? ¿No les da pena poner eso en la mesa de sus hijos? ¡Qué descarados, qué pan tan amargo! No hay como la verdad. Y subirte a las olas para aparecer o para estar, el boomerang se regresa y te corta la cabeza“, advirtió.

