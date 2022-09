“Me odia”, expresó Laura Zapata sobre Yolanda Andrade debido a su pelea

Conocida por ser una villana de telenovelas, Laura Zapata ha estado envuelta en una nueva narrativa que la convierte en la mala de su propia historia, pues hace poco dijo que los mexicanos que reciben ayuda gubernamental –de programas sociales– son huevones. Estas declaraciones no fueron del gusto de muchos como Yolanda Andrade quien le respondió diciendo que Thalía le da ayuda económica, por lo ‘floja’ que es. Sin embargo, Zapata no se quiso quedar callada al escuchar esto

En una entrevista para Chismorreo, la actriz expresó que ella nunca dijo eso sobre todos los mexicanos, pero sí sobre los que reciben dinero del gobierno y que con ello supuestamente se conforman.

“¿Qué pasó? Que sacaron definitivamente de contexto, pues al gobierno le conviene sacar de contexto cualquier cosa para hacer sus cortinas de humo y que los ciudadanos mexicanos no nos preguntemos que qué pasó con la salud, que qué pasó con la educación, cómo que los ‘abrazos, no balazos’ no está funcionando, entonces cualquier cosa hay que tergiversarla y voltear la mirada hacia otro lado, porque yo considero que el país se está incendiando, se está cayendo a pedazos“, expresó Zapata.

¡EN EXCLUSIVA! “Yo escojo mis batallas… Los ‘perros’ ladran, yo no voy a estar viendo por qué ladra el perro… no me incumbe y no me interesa” – @LAURAZAPATAM aclara polémico comentario sobre los mexicanos | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/Tq9vgYuUha — Chismorreo (@ChismorreoTv) August 31, 2022

“Yo dije que éramos un país de huevones, y yo me refería a los chairos, a esos que venden su conciencia, que venden su voto y su dignidad. Por supuesto que yo no me refería a todos los mexicanos porque hay mexicanos maravillosos, que muchos nos están viendo, que muchos están en el campo sudando, que muchos están trabajando”, contó Laura Zapata a Chismorreo.

Después de esta aclaración, Laura Zapata le respondió a Yolanda Andrade. Expresó que nunca ha sido mantenida por Thalía y que su pelea familiar está viva desde que su mamá le prohibió a la cantante de “Amor a la mexicana” juntarse con ella.

“Es una persona con la que no me quiero meter, es un cero a la izquierda en mi vida y yo creo que me odia porque una vez dije que mi mamá le prohibía esa amistad a Thalía. No voy a decir más… Yo he trabajado toda la vida, tengo 45 años trabajando y ganando mi buena lana, porque me cotizo. Cuarenta y tantos años de encontrarnos en los ensayos, que si con Carmen Montejo… entonces yo no necesito que me mantenga nadie, nunca me ha mantenido nadie, es más, yo he ayudado muchísimo y he mantenido…”, añadió. Siempre serás “ la hermana de Thalía “ la que ya NO te va a dar tú elote !!! Se te acabo tu Maíz 🌽 #YolandaAndrade https://t.co/43gaLPU5n0— Yolanda Andrade (@yolandandrade) September 1, 2022

Sin embargo, Yolanda Andrade no sé quedó callada, pues le respondió en Twitter diciendo: “Siempre serás “la hermana de Thalía “ la que ya NO te va a dar tú elote !!! Se te acabo tu Maíz #YolandaAndrade”, añadió.

