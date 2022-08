Laura Zapata recibe lluvia de críticas luego de hablar despectivamente de los mexicanos

Laura Zapata explotó en contra de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que México es “un país de huevones” porque siguen dando su aprobación presidente a cambio de dinero. Tras sus fuertes declaraciones, la actriz recibió una lluvia de críticas.

La polémica inició durante una entrevista con Carlos Alazraki, en donde la hermana de Thalía confirmó que no soporta al presidente de México, llamándolo mentiroso y señalándolo por engañar a la gente y corromper a los jóvenes.

Pero una de las declaraciones que más escándalo provocó fue al asegurar que durante su gobierno se ha caracterizado por regalar dinero, llamando “huevones” a los mexicanos.

“Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y (dicen) ‘¿No me da? ¡Deme, deme!’ Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 pesos al mes y con se conforman con eso y dicen: ‘maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera’, entonces sumando les ha de dar $8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo en la escuela ¿Qué nos pasó a los mexicanos? No llegó a trabajar por México, llegó a destruir. No lo aguanto todo lo pude“, señaló la también productora.

La controversial respuesta se convirtió en tendencia rápidamente, despertando todo tipo de comentarios desde quienes la apoyaron asegurando que solo había dicho la verdad, hasta los usuarios que se sintieron agredidos con sus palabras.

“Dijo una gran verdad la señora es un país con problemas de valores”, “Que lamentable personaje”, “Laura sabe de maiceo estira la mano a ver qué le da Thalía“, “A quién le quede el saco, se lo ponga, hay muchos Mexicanos que trabajan muy duro”, “Lo único que admiro de Laura es la gran nieta que fue con su Abuela”, “No estoy de acuerdo que somos un País de flojos“, “No estoy de acuerdo con usted que somos flojos”, señalaron algunos usuarios de YouTube.

Pero no terminó ahí, ya que incluso AMLO se sumó a los señalamientos llamándola “racista” y “clasista” durante la conferencia de prensa que ofrece todas las mañanas en Palacio Nacional. Por supuesto, Laura Zapata no se quedó callada y recurrió a su cuenta de Twitter para responder a las críticas que recibió.

“Ahora si me hicieron el día. Me acusan de Racista y clasista por exponer mi pensamiento en el programa de @carlosalazraki de verdad qué nivel, les molestan las verdades y entonces la lluvia de insultos, los que siempre dicen y que si estoy amargada, vieja, fea”, señaló en una serie de mensajes. Jajajajajajajajaja !!! Ahora si me hicieron el día. Me acusan de Racista y clasista por exponer mi pensamiento en el programa de @carlosalazraki de verdad q nivel, les molestan las verdades y entonces la lluvia de insultos, los q siempre dicen y q si estoy amargada, vieja, fea 🧵— Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 29, 2022

