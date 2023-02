Revelan que aunque Thalía y Tommy Mottola viven bajo el mismo techo, nunca han dormido juntos

En los últimos días la historia de amor de Thalía y Tommy Mottola ha sido puesta en tela de juicio por una supuesta infidelidad del magnate de la música, lo que habría puesto en riesgo su matrimonio de más de 22 años. Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre los rumores que los salpican, pero quien sí lo hizo fue la tercera en discordia, la peruana Leslie Shaw, quien asegura que todo lo publicado es falso.

Aunado a esos rumores, ahora el programa ‘Chisme No Like’, encabezado por Javier Ceriani y Elisa Beristain, dio a conocer información que pondría en duda el amor entre la parejita, al asegurarse que, si bien es cierto viven bajo el mismo techo, nunca habrían dormido en la misma cama.

“Estamos en condiciones de confirmar, por primera vez en a historia y a más de 22 años de esa lujuriosa boda de cuento de hadas, donde se casó Thalía con el hombre más rico de la industria, que Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos”, señaló el periodista argentino.

A continuación mostraron las que serían las recámaras de la pareja, por un lado está la de la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ y por el otro la del reconocido magnate de la industria musical.

La imágenes en cuestión, que mostrarían las recámaras y los baños, les fueron facilitadas por una niñera que trabajó con la parejita para ayudarlos a cuidar a sus dos hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro.

“Nos confirma que Thalía y Tommy Mottola nunca durmiendo juntos, esto se sabe en el círculo íntimo, esto lo sabe Lili Estefan. Esta escalera es del baño a la habitación de Thalía. Esta es la cama de Thalía, aquí no existe y no entra Tommy Mottola. Aquí, en este baño, no se baña Tommy Mottola. Thalía duerme sola con sus hijos”, continuó Ceriani, mientras mostraba algunas postales interiores de su casa en los Hampton.

