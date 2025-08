Yolanda Andrade podría pronto dejar de hablar y caminar a causa de su enfermedad

La presentadora Yolanda Andrade, quien desde hace un tiempo ha enfrentado una dura enfermedad, reapareció en escena y se sinceró sobre lo que se avecina para ella.

En el encuentro que tuvo con los medios detalló que hasta el momento desconoce, a ciencia cierta, qué es lo que padece, lo único que sabe es que su enfermedad no tiene cura.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, conclusión, es que quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, compartió en un fragmento de la conversación.

A continuación detalló que su enfermedad es degenerativa, lo que significa que con el tiempo tendrá nuevas secuelas, por lo que podría llegar un momento en que dejará de hablar o de caminar.

“Tengo una enfermedad degenerativa, y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, continuó.

Detalló que se siente mejor cuando está en la playa, como sucedió con su reciente viaje que hizo a Tulum, que en la Ciudad de México.

“Me dicen que voy muy bien muchachos. Yo me siento mejor, me sentía mejor en Tulum porque es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, y el ruido de la ciudad, pero voy mejorando muy bien”, apuntó, a la vez de que quiso agradecer a sus fans y a todos los que no han dejado de estar pendiente de su salud.

“Estoy muy contenta, muy agradecida de tantas muestras de amor que he recibido de muchísima gente, oraciones. Hay mucha gente que me abraza, que yo no sabía que me conocía. Amigos que hace muchos años no aparecían han aparecido con muchas muestras de amor y de cariño, cuando más los necesito”, concluyó motivada por las muestras de cariño que no ha dejado de recibir a raíz del aneurisma cerebral que sufrió en abril del 2023.

Sigue leyendo: