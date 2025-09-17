Yolanda Andrade reaparece ante las cámaras tras crisis de salud: “Los milagros existen”

Vaya revuelo causó la conductora Yolanda Andrade con su reaparición ante las cámaras durante la misa que se realizó en memoria de Silvia Pinal, pues lució un semblante mejorado y energía renovada tras varios meses de complicaciones en su salud. ¿Qué fue lo que dijo sobre esta recuperación? Aquí te lo contamos.

En una entrevista con diversos medios de comunicación y retomada por el programa “Hoy”, la presentadora de ‘Montse & Joe’ reveló que su mejoría ha sido exponencial gracias al apoyo de su equipo médico y a su disciplina.

“Cada día estoy mejor, estoy echándole muchas ganas, tengo unos doctores muy buenos y yo soy muy buena paciente (…) Los milagros existen, porque yo no podía ni pararme de mi cama, no podía comer, no podía moverme, y poco a poco lo estoy haciendo“, detalló ante las cámaras.

Durante su charla con la prensa, Yolanda Andrade abordó los rumores de su supuesto fallecimiento, mismos que surgieron a través de redes sociales: “Qué qué te digo, no puedo decir malas palabras, es muy temprano, pero se pasaron de verdad”, sentenció.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la también actriz afirmó que si bien su actitud ante esta dura prueba en el ámbito de la salud ha sido positiva, tampoco le tiene miedo a un desenlace negativo.

“Soy una mujer que vivió la vida a lo máximo, que me divertí muchísimo, que trabajé con gente muy admirable, muy amiguera, que viajé por el mundo con el programa con Montse, que le di vuelo a la hilacha. Cada vez que pienso en mi situación, y más en la gente que he conocido que tiene este mismo tema, sé que se desarrolla”, añadió durante su entrevista.

Para finalizar su intervención, Yolanda Andrade se dio a la tarea de agradecer al público que ha permanecido al tanto de su estado salud y la ha acompañado en su proceso de recuperación con buenos deseos.

“Muchas gracias por sus buenos deseos, por sus mensajes, por desearme siempre lo mejor. Y quiero decirles que yo soy, he sido muy afortunada, porque he vivido, con todos tengo una historia muy bonita”, explicó.

