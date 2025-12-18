Yolanda Andrade envía emotivo mensaje desde el hospital tras fuerte recaída de salud

El nombre de la presentadora de televisión Yolanda Andrade vuelve a dar de qué hablar tras darse a conocer el mensaje de agradecimiento que lanzó desde el hospital, sitio en el que se encuentran internada desde hace unos días a causa de una fuerte recaída. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

El encargado de difundir las palabras de la famosa fue Jorge Carbajal, periodista y amigo cercano de la sinaloense, desde un sentido post lanzado desde redes sociales. En su mensaje, el conductor del programa “En Shock” reveló que esta recaída ha dejado a la actriz “física y emocionalmente debilitada”.

“Está internada, tuvo una recaída y fue una recaída la verdad es que muy fuerte (…) No les voy a hablar de la parte médica porque no lo sé, pero sí les digo que es una recaída muy fuerte en el aspecto de que está muy cansada, muy débil y muy adolorida“, comentó Carbajal en su programa “En Shock”.

Sin embargo, en medio de este episodio agridulce, Yolanda Andrade decidió externar su agradecimiento al público que se ha mantenido al pendiente y enviándole sus buenos deseos. Para ello compartió un audio que el periodista eligió no reproducir en el show: “No voy a poner el audio porque se escucha de verdad muy, muy débil, pero les puedo garantizar que eso nos manda a decir”, añadió.

@enshockoficial Seguimos pidiendo buenas vibras para #YolandaAndrade y para todas las personas que hoy están en un hospital, hermanitas. 🙏 Pidamos oraciones por quienes la están pasando mal, y también por sus familiares y amigos. Enhorabuena, y que esta Navidad puedan salir adelante, con fuerza y esperanza, junto a sus familias. #productora69🎄💛 ♬ original sound – enshockoficial – enshockoficial

“Nos mandó decir que tuvo la oportunidad de ver el video de ayer y que nos quería agradecer a nosotros y a ustedes, a las hermanas del En Shock, por todas sus oraciones, por todo su apoyo y por todo su cariño (…) Que Dios las bendiga y que Dios nos bendiga a todos, eso nos lo manda a decir Yolanda”, explicó.

Para finalizar, el comunicador agradeció la atención de Yolanda Andrade con sus seguidores, aún cuando se encuentra internada: “A pesar de lo mal que se siente, tuvo el tiempo y las ganas de mandarme ese audio solamente para agradecernos a todos“, señaló.

Fue el pasado 15 de diciembre cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante que Andrade fue internada de emergencia como resultado de complicaciones derivadas de su padecimiento de esclerosis múltiple, una afección autoinmunitaria que compromete el cerebro y la médula espinal.

“Lamentablemente en ‘De Primera Mano’ les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada, hasta donde sabemos, ya tiene un par de días y fue una recaída de su enfermedad“, declaró en su momento.

