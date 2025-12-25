Famosos presumen en fotos y videos cómo celebraron Navidad

Las redes sociales de los famosos se inundaron el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre de cualquier cantidad de fotografías y videos con motivos de los festejos de Nochebuena y de Navidad, siendo de llamar la atención que muchas de las celebridades decidieron pasar estos días rodeadas del cariño de sus seres queridos, mientras que otros tantos optaron por darse una escapada vacacional.

Bárbara Bermudo

La puertorriqueña Bábara Bermudo recurrió a su cuenta de Instagram para presumir con sus seguidores diversos aspectos de la deliciosa cena que tuvo en compañía de su esposo e hijas, pero también de otros miembros de su numerosa familia. Además de mostrar ese proceso, la reconocida periodista también compartió que vieron una película en familia, la decoración y el intercambio de regalos.

“Feliz Navidad… Hoy solo quiero detenerme un momento y agradecer. Agradecerle a Dios por la vida, por la familia, por estos instantes que no se compran y que se quedan en el corazón. Estar aquí juntos, compartir una mesa, una risa, un abrazo… es un regalo inmenso.Que esta Navidad nos abrace por dentro, nos sane lo que pesa, y nos una más que nunca. Les deseamos paz, fe, salud y mucho amor… de ese que se demuestra, se cuida y se elige todos los días. Aquí con casi todos los pollitos🐥 de @marioandresmoreno Feliz Navidad 🎄”, escribió Bárbara en la descripción de su video.

Mario Cimarro

El actor cubano se puso nostálgico con motivo de la Navidad y decidió compartir una fotografía del recuerdo en compañía de su mamá, quien murió a principios de diciembre a causa del Alzheimer que le aquejaba.



“Esta Navidad estás aquí, no te has ido que te quede claro Cada cual vive su duelo como puede y cualquier tiempo o forma está bien. Yo cuánto me entran ganas de llorar, y se me sale una lágrima, llega tu Paz y de repente me pones a reír, a reír de felicidad recordando tantas enseñanzas y momentos que nos dejaste y en todos tu sonrisa, tu semblante ecuánime y apacible mamá”, escribió el galanazo de las telenovelas.

José Eduardo Derbez

El hijo de Eugenio Derbez compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos frente al árbol de Navidad y en la que se le ve en compañía de Paola Dalay, su pareja, y de Tessa, su hija.

“¡Feliz Navidad a todos! 🎄✨ Espero que estén rodeados de amor, alegría y buena compañía en estas fiestas. ¡Gracias por ser parte de este año increíble! 🎁❤️ ¡Los queremos!”, publicó el actor.

Julián Gil

El galanazo de las telenovelas pasó las fiestas en Ciudad de México, donde estuvo rodeado de sus familiares, de sus amigos más cercanos y de sus inseparables perros, quienes tuvieron un rol protagónico en la sesión de fotos que tanto él, como Valeria Marín, su esposa, compartieron con sus seguidores.

“🎅 gracias santa ❤️”, escribió él en la descripción de su fotogalería, mientras que Val Marín fue más efusiva: “Con ellos lo tengo todo, no necesito más.- La última foto de primos es la más perrona.- 🐾🐾”, escribió ella en alusión a los cinco perros que formaron parte de los festejos.

Jacky Bracamontes

La presentadora mexicana celebró las fiestas con una sesión de fotos navideña y lo hizo en compañía de su numerosa familia, quienes posaron frente al árbol de Navidad. Las mujeres se decantaron por un outfit de color rojo, mientras que a Martín Fuentes le tocó posar para la lente con un atuendo en blanco.

“Que esta Navidad esté llena de amor, unión y momentos que se queden para siempre en el corazón. Gracias por acompañarnos y compartir la magia de estas fechas”, escribió la animadora.

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

Esta pareja, que en días recientes renunció a sus respectivos trabajos en México, decidieron pasar la Navidad en compañía de sus familiares más cercanos, siendo Santino, el hijo que él tuvo con Grettell Valdez, el gran ausente.

“¡Feliz Navidad para todos ustedes! Les deseamos mucha salud , amor y alegrías. ¡Cariños infinitos! ❤️🙏🙌”, escribió la expresentadora del programa ‘Cuéntamelo Ya’ en la descripción de su fotogalería.

Cristiano Ronaldo

El futbolista portugués, considerado como uno de los mejores de la actualidad, pasó Navidad en casa en compañía de Georgina Rodríguez y de sus hijos, con quienes protagonizó un divertido video frente al árbol de Navidad.

“Esperanza que renueva, amor que abraza, familia que apoya y luz que guía. Feliz Navidad 🎄 ❤️ ✨”, escribió el futbolista en portugués en la descripción de su video.

Marc Anthony y Nadia Ferreira

La pareja aprovechó los días de fiestas para hacer una sesión de fotos en compañía de Marquitos, su hijo, y de Santa Claus, la cual realizaron frente al hermoso árbol de Navidad que pusieron en su casa.

“Feliz Navidad de la nuestra a la tuya 🎄❤️ Con amor, La Muñiz Ferreira”, escribió la bella modelo paraguaya.