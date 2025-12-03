Muere mamá de Mario Cimarro, actor de ‘Pasión de Gavilanes’: “Luchó como una campeona”

El actor cubano Mario Cimarro, de 54 años y quien dio vida a ‘Juan Reyes’ en ‘Pasión de Gavilanes’, está pasando por un momento muy complicado por la muerte de su madre, Doña María Caridad.

Por medio de una galería de fotos, que compartió en su cuenta de Instagram, el histrión dio a conocer la lamentable noticia, luego de que su mamá mantuviera una dura batalla contra el Alzheimer.

De acuerdo a lo difundido por Cimarro, su madre murió el lunes 1 de diciembre y lo hizo estando acompañada de sus seres queridos.

“💔Con el corazón hecho pedazos les comparto, han sido varias semanas de apoyar a mamá. He buscado mil maneras, para detenerme, para poder escribir, desde el Lunes ya no está con nosotros. Se fue bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote”, se lee al inicio del extenso comunicado que le dedicó a su progenitora.

A continuación se desvivió en elogios hacia la mujer que le dio la vida y reveló que decidió despedirla con alegría, tal y como ella era.

“He decidido honrarla con alegría, la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció. Luchó como una campeona contra el Alzheimer. La vamos a extrañar mucho, la vamos recordar siempre. María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos. Que me crío y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma ,serenidad y resiliencia. Con esa sabiduría que “Paz” nos va guiando a tomar el camino correcto y duradero”, continuó Cimarro.

En el resto de su texto recordó a sus familiares que se adelantaron en el camino y con los que su madre ya se reencontró.

“Ya la imagino bailando con papá, el abuelo Gildardo.🎼 la mujer de Antonio 🎵 ..y Mambito.

Gracias por sus respetuosas muestras de cariño ante nuestro duelo”, concluyó Cimarro, quien recibió decenas de corazones rojos y muestras de aprecio por parte de sus fans y de sus amigos famosos.

Si bien su madre trascendió este lunes, Mario Cimarro compartió, desde principios de octubre, que ya presentaba problemas de salud que la llevaron a ser hospitalizada.

Doña María Caridad, quien tenía 90 años, fue diagnosticada con Alzheimer en el 2021, siendo la primera integrante de la dinastía que ha padecido esa enfermedad, tal y como el propio actor lo dio a conocer en entrevista con María Celeste Arrarás.

“Esto nos tomó por sorpresa a todos. Venimos de una familia de gente, como mi abuelo, que duró más de 100 años y no existe récord en ningún miembro de la familia que haya padecido de Alzheimer, entonces esto nos tomó por sorpresa y nos desestabilizó muchísimo a todos”, compartió el galanazo de las telenovelas en su momento.

Sigue leyendo: