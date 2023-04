Mario Cimarro confesó que vivió un momento “fatal” cuando se enteró que iba ser papá

El galán de telenovelas Mario Cimarro y su prometida, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, se convirtieron en padres el 31 de agosto de 2022. Ahora han abierto las puertas de su hogar para conversar con la revista ‘HOLA!’ y presentar a la pequeña Brianna.

Durante la entrevista, el actor reveló que el embarazo los tomó por sorpresa y que se enteraron de que la bebé estaba en camino cuando asistieron a un chequeo médico. Especialmente a él, le causó preocupación porque el médico llegó a pensar que se podía tratar otra cosa y terminó siendo “un milagro”.

“Mientras Broni se estaba cambiando, yo le digo ‘a ver, doctor, ella no está aquí, ¿qué pasa?’ Porque cuando estábamos haciendo el chequeo lo noté preocupado. Me dijo: ‘Mario no sé que decirte… o son dos cosas… o tiene algo ahí que puede ser delicado o está embarazada’. Y yo dije, ¿perdón? ¿cómo lo vamos a saber? Me dijo que cuando ella venga, le vamos a hacer un ultrasonido y vamos a saber”, narró el recordado protagonista de ‘Gata Salvaje’ y ‘Pasión de Gavilanes’.

El actor contó que los minutos para él fueron difíciles ante la duda de saber qué era lo que tenía su novia, pero al darse cuenta de lo que sucedía se dejó invadir por los sentimientos.

“Ese momento fue fatal, porque estábamos haciendo un chequeo normal, porque ella estaba recibiendo un tratamiento en la piel, Broni viene, se acuesta de espaldas al monitor y en el momento en el que el doctor le pone el aparatito en la barriguita, sale la imagen de Brianna. Yo no podía creerlo, los ojos se me aguaron y mi mujer no sabía que pasaba… ¡fue espectacular! fue así como lo descubrimos. Me salieron las lágrimas de felicidad“, contó Cimarro.

Sobre cómo decidieron el nombre de su hija, el histrión de 51 años detalló que tiene que ver con la cultura slovaca de su prometida y que tiene un significado especial.

“Desde que nos conocimos, hablamos de esas cosas y dijimos que, si era varón, se llamaría Brando, ese nombre lo escogí yo; y si era mujer, Brianna, ella lo escogió. Es un nombre que ella escogió desde niña, que tiene que ver con su cultura que significa fortaleza, resiliencia”, explicó.

Asimismo, comentó que tienen abierta la posibilidad de agrandar la familia en un futuro y de tener un varón llevará el nombre que ya tienen escogido.

“Sí. Queremos por lo menos otro más, nada más que nos vamos a esperar tantito. Brianna apenas tiene siete meses. Los doctores nos recomiendan que tengamos precaución. El cuerpecito de mi mujer o de cualquier mujer, no debería embarazarse tan pronto”, expresó Mario Cimarro.

