Gerard Piqué comprará casa en Miami para poder estar cerca de sus hijos y Shakira

El exfutbolista catalán Gerard Piqué, de 36 años, finalmente llegó a la ciudad de Miami para visitar por primera vez a sus hijos, Milan y Sasha, quienes viven ahí en compañía de su mamá.

Aunque en un inicio se creyó que aprovecharía su visita para solo estar con sus dos pequeños, la realidad sería totalmente distinta, al haber trascendido que también se dará tiempo para buscar su propia casa de fin de semana en la Ciudad del Sol.

Lo anterior fue dado a conocer por la periodista Mandy Fridmann, colaboradora de este diario, a través de una dinámica de preguntas y respuestas hecha en Instagram Stories.

Ahí uno de sus seguidores le preguntó sobre los motivos que llevaron a Piqué a visitar Miami, a lo que ella respondió:

“Vino a ver a sus hijos, reuniones de negocios y comprar propiedad”, señaló Fridmann.

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde el exdefensor del Barcelona compraría su nueva casa, aunque no sería de extrañar que fuera en un sitio con altos niveles de seguridad y privacidad, pues lo que menos querría es, precisamente, que los paparazzi y los curiosos lo molestaran durante sus tan ansiadas convivencias con sus dos hijitos. También se ha dicho que estaría buscando algo cerca de la residencia de la intérprete de ‘Monotonía’.

Hay que recordar que el novio de Clara Chía Marti llegó a pasar parte de sus vacaciones en la casa que Shakira tiene en la zona desde hace varios años y de la que la colombiana quiere deshacerse, pero no por su problema de termitas, sino porque no le agrada dormir en un techo que día y noche le recuerda a sus ex, Antonio de la Rúa y al padre de sus hijos. ¿Será que Gerard lanzará una oferta por esa casa? No lo creemos, pero todo puede pasar.

