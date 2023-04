Conoce la mansión de 7,200,000 de dólares en la que vive Rob Kardashian en Hidden Hills

El californiano Rob Kardashian, de 36 años y quien está totalmente alejado de los reflectores, vive desde hace un tiempo en la antigua mansión de Hidden Hills de su mamá.

Aunque su mudanza se efectuó hace algunos años, no fue sino hasta ahora que se dio a conocer que el hermano de Kim, Kourtney y Khloé adquirió la casa, valuada en $7,200,000 de dólares, tras hacerse de una hipoteca de poco más de $5,000,000 de dólares.

La información anterior fue dada a conocer por el diario británico The Sun tras consultar los documentos de la citada propiedad.

“Los registros de propiedad muestran que se obtuvo una hipoteca sobre la casa meses antes, el 24 de junio de 2019, con JP Morgan Chase Bank por $5,250,000 más intereses”, informó The Sun sobre la deuda que debe ser liquidada el 1 de julio de 2049.

La residencia, que fue comprada por primera vez en el 2010 por $4,000,000 de dólares, es famosa porque apareció en diversos capítulos del reality show ‘Keeping Up With The Kardashian’.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, la vivienda cuenta con una extensión de 8,860 pies cuadrados, con siete dormitorios y nueve baños.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, bar, cuarto de lavado, garaje, terraza, áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, entre otras habitaciones y amenidades.

