Esposa de Bruce Willis explicó por qué ya no vive en la misma casa con el actor

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, explicó por qué decidió dejar de vivir con el actor, quien padece de demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa.

Durante la conferencia End Well 2025 en Los Ángeles, la esposa del actor reveló que tomó la decisión más segura para proteger la estabilidad y bienestar de toda la familia, incluyendo a sus dos hijas en común, Mabel y Evelyn.

“Tuve que tomar la mejor y más segura elección para nuestra familia, y sabía que al ser honesta y abierta recibiría muchos juicios”, explicó Heming Willis según declaraciones recogidas por US Weekly.

Heming Willis reconoció que no fue una elección fácil y que la situación desafía cualquier expectativa de vida familiar normal.​ “Estas son decisiones difíciles. Son imposibles. Me conmuevo solo de pensarlo. No es como me imaginaba nuestra vida”, dijo.

Emma explicó que la separación de residencias permite que Bruce Willis viva en un entorno adaptado a sus necesidades. La casa donde ahora reside el actor es segura, tranquila y accesible, con cuidados profesionales, lo que facilita su calidad de vida dadas las complejidades del avance de su enfermedad.

Además, esta decisión ha permitido que sus hijas tengan una vida social más activa y normalizada, con reuniones y pijamadas con amigas, actividades que antes no contemplaban por la salud del actor.​

Tras su decisión, Emma Heming Willis enfrentó duras críticas del público y desconocidos, pero encontró en sus familiares ya llegados el respaldo que necesitaba para seguir adelante.

“Los críticos están afuera. En mi familia me han acompañado con mucho amor y sin juzgar”, señaló la esposa del actor.

Emma subrayó que quienes no han vivido en primera persona una situación como la suya no pueden opinar con fundamento. Indicó que el cuidado de una persona con demencia es un proceso complicado y con constantes altibajos que requieren adaptaciones constantes.​

Bruce Willis, actualmente retirado de la actuación, recibió su diagnóstico público de demencia frontotemporal en 2023, tras haber revelado en 2022 que vivía con afasia. Desde entonces, la familia ha tomado medidas para garantizar su bienestar y seguridad.

Seguir leyenda:

· Una de las hijas de Bruce Willis explicó por qué es difícil saber cómo está su padre

· La esposa de Bruce Willis reveló que tiene su propia forma de comunicarse con el actor

· Escena de Die Hard le habría causado daño irreversible a Bruce Willis