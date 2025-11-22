Una de las hijas de Bruce Willis explicó por qué  es difícil saber cómo está su padre

La hija mayor de Bruce Willis, Rumer Willis, explicó por qué es difícil saber cómo está su padre tras su diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) que recibió en 2022.

En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Rumer señaló que no existe una respuesta sencilla a la pregunta recurrente de los fans de su padre sobre “¿cómo sigue?”.

La hija del actor destacó que la enfermedad que padece su padre afecta áreas del cerebro relacionadas con el comportamiento, la personalidad y el lenguaje, por lo que los parámetros habituales para evaluar el bienestar de una persona no se aplican en su caso.

Rumer indicó que “a nadie con DFT le va bien” y que su estado debe entenderse dentro del contexto progresivo e irreversible de la enfermedad.

La familia de Willis ha tenido que adaptar su perspectiva sobre lo que significa “estar bien”, enfocándose en los momentos de conexión afectiva, aunque el actor a veces no reconozca a sus seres queridos.

Para la hija mayor del actor, los abrazos y presencia física son lo más valioso, y agradece poder compartir tiempo con su padre y su nieta Louetta.

Además, Rumer confesó que la carga emocional es muy alta y que el diagnóstico ha cambiado la forma en que valoran cada instante juntos, priorizando el presente.

La esposa del actor, Emma Heming Willis, también ha relatado los desafíos de cuidar a Bruce Willis, quien fue trasladado a una casa con atención permanente para asegurar su bienestar.

Emma recordó los primeros signos de la enfermedad, como dificultades para hablar y cambios en la personalidad, que complicaron entender lo que estaba ocurriendo.

Para la familia Willis, la prioridad es mantener el afecto y la conexión en el día a día, aceptando que la memoria y la lucidez se han visto profundamente afectadas. Así, pese a la dificultad para medir con claridad el estado de Bruce, la familia continúa acompañándolo con amor y cuidado constante.

En 2022, el actor anunció que se retiraba temporalmente de la actuación luego de haber sido erróneamente diagnosticado con afasia; sin embargo, en febrero del año pasado, la familia de Bruce Willis informó que lo que realmente tenía era demencia frontotemporal.

En un comunicado en Instagram, los familiares del intérprete de 68 años dijeron que era un “alivio tener finalmente un diagnóstico claro”. Expresaron su “más profunda gratitud por la increíble efusión de amor”.

De acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos, la demencia frontotemporal es un término genérico que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan a los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

