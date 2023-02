Salud de Bruce Willis empeora. El actor de Hollywood fue diagnosticado con demencia

Desde que su familia dio a conocer que el actor de Hollywood Bruce Willis había sido diagnosticado con Afasia, no han parado de compartir juntos. Ahora, su hija Rumer ha dado una actualización del estado de salud del protagonista de la saga “Duro de Matar”, en la que asegura fue ahora diagnosticado con una especie de demencia.

A través de un comunicado en Instagram, la familia de Bruce Willis explicó un poco cómo se ha ido deteriorando la salud del actor y cuál es la situación actual: “Tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, aclaró Rumer Willis en su Instagram.

Esto quiere decir, la Afasia progresó y ahora se le ha sumado esta nueva clase de demencia. Sin embargo, en medio de la preocupación la familia del actor de “Die Hard“, la misma quiso agradecer por el cariño recibido.

Bruce siempre ha encontrado alegría en la vida, y ha ayudado a todos los que conoce a hacer lo mismo. Nos ha conmovido mucho el amor que todos han compartido por nuestro querido esposo, padre y amigo durante este momento difícil. Su compasión, comprensión y respeto continuos nos ayudar a Bruce a vivir una vida lo más plena posible”, Rumer.

Qué es la Afasia que padece Bruce Willis

Se trata de una enfermedad que compromete la parte motriz del cuerpo, específicamente el habla. Entender y emitir palabras se vuelve casi una tarea imposible. Por lo general, las personas que la padecen han sufrido algunas complicaciones de salud previas como: tumores cerebrales y accidentes cerebrovasculares.

Una vez diagnosticado, Bruce Willis anunció su retiro de los reflectores de Hollywood. El ex de Demi Moore ha estado recibiendo desde entonces el cariño de su familia incluyendo esposa, hijas y hasta de la propia protagonista de la película “Striptease” y “Ghost”. Misma con la que tiene una excelente relación de amistad desde hace muchos años. View this post on Instagram A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Debemos recordar que en la actualidad, la ciencia ha dicho que no hay un tratamiento específico para la demencia frontotemporal a pesar que sí existen otros que alivian la condición.

