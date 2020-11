La extraña entrevista de Bruce Willis que desató las especulaciones

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Bruce Willis es uno de los actores más populares de Hollywood y prácticamente es el héroe de acción por excelencia. Y si bien su lista de trabajos es muy extensa, el papel que lo identifica es el de John McClane en Die Hard, saga que tiene hasta el momento 5 películas. La última entrega tuvo lugar en el 2013 y para promocionarla Willis dio entrevistas en todos lados. Sin embargo una de ellas dio mucho de qué hablar y no precisamente por la calidad de la película.

En febrero del 2013 Bruce asistió al programa de televisión The One Show para hablar sobre su más reciente film, el cual llevaba el nombre de A good day to die hard (“Es un buen día para morir”). Durante su segmento el actor comenzó a balbucear y parecía no conectar sus ideas, lo que de inmediato llamó la atención de los espectadores.

Se podía notar la incomodidad del actor, quien solo contestaba con comentarios fuera de lugar y monosílabos. En un momento Bruce se vio muy confundido y dijo: “¿Qué opinan del título? ¿No los confunde? Es un título difícil, no lo comprendo “¿Es un buen día para morir?” Es como decir, me como un sándwich y vamos a la tienda…”

Los conductores solo reían ante lo que decía el actor, en un momento el público en el set también se mostró un poco incómodo. Las especulaciones no se hicieron esperar, algunos decían que el actor iba en mal estado, otros dejaron su imaginación volar y hablaron de teorías conspirativas que tenían que ver con “el lado secreto y oscuro de Hollywood”.

Poco después de que la audiencia calificara la entrevista como mala, aburrida y rara, Bruce se disculpó en un programa de radio londinense: “Tengo que disculparme. No me llegaron mucho halagos al respecto. Dijeron que estaba “rancio”, pero en realidad tenía Jet-Lag, una disculpa a los chicos de The One Show”.

Así, el actor atribuyó su confusión al trastorno que se produce luego de hacer un largo viaje a otro continente y el reloj del cuerpo todavía no se “ajusta”.

