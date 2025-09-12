Emma Heming consideró divorciarse de Bruce Willis antes de su diagnóstico de demencia

La historia de amor entre Bruce Willis y Emma Heming, a pesar de ser una de las más sólidas del mundo del entretenimiento, también ha sufrido de altibajos que llevaron a la famosa a pensar en el divorcio, así lo reveló en una reciente entrevista. ¡Sigue leyendo para enterarte de lo que dijo!

De acuerdo con lo revelado en su charla con la revista Vanity Fair durante la promoción de su libro “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”, la modelo se enfrentó a un momento de incertidumbre en los meses previos al diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) del histrión. Y es que en ese entonces la conducta del famoso tuvo un giro de 180 grados que le hizo pensar que la llama del amor se había extinguido.

“¿Qué está pasando? Esta no es la persona con la que me casé (…) Algo anda muy mal. Y no puedo entenderlo”, contó Emma Heming Willis luego de revelar cómo es que su “cuento de hadas” pasó de ser “romántico y hermoso” a inestable.

“Es como si te dieras cabezazos contra la pared (…) Uno simplemente se pregunta: ‘¿De dónde viene la falta de comunicación?’“, rememoró la esposa de la estrella de Hollywood.

Es por esta razón que en lugar de sospechar que su cambio se debía a una enfermedad neurológica, Emma se culpó a sí misma . “Pensé que era algo que yo estaba haciendo en nuestro matrimonio que ya no funcionaba”, admitió.

Sin embargo, fue en noviembre de 2022 cuando Bruce Willis recibió el diagnóstico de demencia frontotemporal, una enfermedad cerebral progresiva que afecta el comportamiento, la comunicación y la personalidad.

Con ello, la esposa del famoso y el resto de su familia finalmente le dieron nombre al cambio radical en su personalidad y comportamiento: “La DFT no grita, susurra. Es muy difícil saber dónde se detuvo Bruce y dónde se inició su enfermedad”, insistió la reina de belleza.

A pesar del proceso que la familia vivió para poder asimilar lo que acontece con la salud de Willis, el diagnóstico también representó un alivio: “Fue un alivio comprender: ‘Bueno, no era mi esposo, era que esta enfermedad le estaba quitando partes del cerebro’. Una vez que escuchas eso, simplemente me calmé”, dijo para concluir.

Actualmente, Emma Heming Willis se encarga de dar difusión al lanzamiento de su libro “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”, donde da una visión de la resiliencia necesaria cuando el amor choca con la enfermedad, mientras busca brindar consuelo y guía a personas que atraviesan la misma situación.

Seguir leyendo:

• Emma Heming Willis se pronuncia frente a las críticas sobre el cuidado de Bruce Willis

• Bruce Willis reaparece en nuevas fotos junto a sus hijas

• Bruce Willis cumple 70 años: ¿Cómo sigue la salud del actor?

