Hija de Bruce Willis contó que sufrió de bullying por su gran parecido con su padre

Tallulah Willis, la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, reveló que durante su adolescencia sufrió bullying debido a su gran parecido físico con su padre, en especial por un rasgo facial destacado: su mentón.

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Tallulah compartió una serie de fotos comparando su rostro con el de Bruce Willis destacando la similitud en sus expresiones y ese distintivo mentón que la llevó a enfrentarse a bullying a los 13 años.

“La cara, la sonrisa, me atrevo a decirlo la barbilla (oye, Perez Hilton ¿recuerdas cuando acosabas a una niña de 13 años por dinero? ) que me hizo querer terminar con todo, es ahora el regalo más precioso que tengo”, escribió la hija menor de Bruce Willis.

En su mensaje, Tallulah recordó cómo ese rasgo que ahora considera un regalo, antes fue motivo de dolor y vergüenza. Confesó que incluso llegó a evitar pronunciar la palabra “mentón” por la carga negativa que le había impuesto el bullying

Tallulah también reflexionó sobre el trabajo y esfuerzo que dedicó durante años para superar los comentarios negativos sobre su apariencia.

“¡Estoy enojada con los adultos que plantaron las semillas del odio propio, y estoy orgullosa de mí misma por el trabajo que he hecho para arrancar ese odio desde las raíces!”, indicó.

A pesar de las heridas causadas, la hija de Bruces Willis mostró empatía y deseó que quienes la atacaron, como Perez Hilton, reflexionen sobre su comportamiento.

Tras la publicación, Tallulah recibió un gran apoyo en redes sociales, con mensajes de cariño de familiares y amigos, incluida su hermana Rumer Willis y la modelo Sailor Brinkley Cook.

Seguir leyendo:

· Demi Moore habló sobre la frecuencia con la que visita a Bruce Willis

· Bruce Willis agradeció a socorristas de los incendios en Los Ángeles

· El conmovedor mensaje de Emma Heming a Bruce Willis por su aniversario