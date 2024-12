El conmovedor mensaje de Emma Heming a Bruce Willis por su aniversario

Bruce Willis y Emma Heming celebraron 17 años de amor. El domingo la exmodelo, quien ha sido un gran apoyo para el actor tras su diagnóstico de demencia, conmemoró la fecha con un conmovedor mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Heming compartió una foto en la playa junto a Willis con un bello atardecer de fondo, que acompañó con una conmovedora dedicatoria para el actor de Duro de matar.

“17 años de nosotros”, comenzó su mensaje Heming. “Los aniversarios solían traer emoción – ahora, si soy honesta, despiertan todos los sentimientos, dejando un pesadez en mi corazón y un hoyo en mi estómago. Me doy 30 minutos para centrarme en el ‘por qué él, por qué nosotros’, para sentir la ira y el dolor. Entonces me lo sacudo y vuelvo a lo que es. Y qué es… es amor incondicional. Me siento bendecida por saberlo, y es gracias a él. Lo haría todo una y otra vez en un santiamén”, escribió.

Bruce Willis y Emma Heming se conocieron en 2007 e hicieron su primera aparición pública como pareja un año después en Festival de Cine de Sundance.

En 2009 se comprometieron y casaron en Islas Turcas y Caicos, tuvieron su debut como pareja casada en la alfombra roja del Met Gala de ese año.

La pareja tiene dos hijas: Evelyn, de 9 años, y Mabel, de 11. El actor también tiene otras hijas fruto de su matrimonio con Demi Moore: Rumer Glenn Willis, de 35 años, Scout LaRue Willis, de 32 años, y Tallulah Belle Willis, de 30.

Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, Emma Heming ha sido un gran apoyo para el actor. Lo ha cuidado y acompañado durante su proceso de adaptación a la enfermedad.

En 2022, el actor anunció que se retiraba temporalmente de la actuación luego de haber sido erróneamente diagnosticado con afasia; sin embargo, en febrero del año pasado, la familia de Bruce Willis informó que lo que realmente tenía era demencia frontotemporal.

En un comunicado en Instagram, los familiares del intérprete de 68 años dijeron que era un “alivio tener finalmente un diagnóstico claro”. Expresaron su “más profunda gratitud por la increíble efusión de amor”.

De acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos, la demencia frontotemporal es un término genérico que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan a los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Seguir leyendo: