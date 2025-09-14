Escena de Die Hard le habría causado daño irreversible a Bruce Willis

Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, reveló recientemente que una escena específica de la icónica película Die Hard le ocasionó al actor, quien padece demencia frontotemporal, un daño irreversible que ha repercutido en su salud a largo plazo.

En una entrevista con Fox News Digital, Heming contó que, en una de las escenas, el actor tenía que dispara un arma bajo una mesa y no utilizó protección auditiva, lo que provocó un daño severo en uno de sus oídos y desencadenó uno de los síntomas más tempranos e irreversibles de su enfermedad: la pérdida auditiva.

“Eso le quitó gran parte de la audición. Y con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo”, dijo Heming.

Durante años, los amigos y familiares de Willis atribuyeron su dificultad para seguir conversaciones o responder con fluidez a ese accidente.

En su libro Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, Heming cuenta cómo comenzó a notar cambios sutiles pero persistentes en la conducta del actor.

“Todo se sentía extraño. Nuestra relación ya no era la misma, nuestras charlas no fluían como antes”, indicó.

Al principio, pensó que lo cambios en la conducta del actor eran parte del proceso natural de envejecimiento, sin embargo, se dio cuenta de que algo más grave era lo que lo causaba.

En 2022, el actor anunció que se retiraba temporalmente de la actuación luego de haber sido erróneamente diagnosticado con afasia; sin embargo, en febrero del año pasado, la familia de Bruce Willis informó que lo que realmente tenía era demencia frontotemporal.

En un comunicado en Instagram, los familiares del intérprete de 68 años dijeron que era un “alivio tener finalmente un diagnóstico claro”. Expresaron su “más profunda gratitud por la increíble efusión de amor”.

De acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos, la demencia frontotemporal es un término genérico que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan a los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

