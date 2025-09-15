La esposa de Bruce Willis reveló que tiene su propia forma de comunicarse con el actor

Emma Hemming, esposa del reconocido actor Bruce Willis, ha compartido detalles inéditos sobre la manera en que se comunica con el actor, quien ha tenido dificultades para hablar desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

En una entrevista reciente con The Sunday Times, Emma reveló que ella y Bruce han desarrollado un lenguaje propio basado en gestos, miradas y pequeños códigos que solo ellos comprenden, lo que les permite mantenerse conectados incluso en momentos donde las palabras resultan insuficientes.

“Bruce y yo ahora tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de estar juntos. Se trata simplemente de sentarse con él, caminar con él, escucharlo mientras intenta verbalizar en su propio idioma”, dijo la esposa del actor de 70 años.

Esta forma particular de comunicarse ha cobrado una importancia aún mayor debido a los recientes desafíos de salud que enfrenta Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

“Es un lenguaje silencioso, lleno de significado, que nos permite entendernos sin pronunciar una sola palabra”, comentó.

Bruce Willis ya no vive en la casa familia con su esposa

En una reciente entrevista con Diane Sawyer, Heming reveló que ya no vive con Bruce Willis en la misma casa debido a su enfermedad, pues él no querría que sus hijas lo vieran en su estado.

“Sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que estuvieran en una casa que estuviera más adaptada a sus necesidades, no a sus necesidades”, dijo Heming.

Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal, se mudó a una segunda residencia cerca de su hogar principal para recibir cuidados médicos constantes adaptados a sus necesidades. Esta casa es de una sola planta y permite que Willis esté acompañado por un equipo de cuidadores a tiempo completo.

Emma Heming explicó que esta decisión fue muy dura pero necesaria para el bienestar de Willis y también pensando en sus hijas, Mabel y Evelyn, quienes siguen visitando a su padre para compartir momentos con él, como desayunos y cenas.

La esposa del actor aseguró que su estado de salud está bien, aunque tiene dificultades para hablar; sin embargo, indicó que lo único que está fallando en su cerebro.

