Esposa de Bruce Willis reveló que ya no vive con el actor

Tras el diagnostico de demencia frontotemporal de Bruce Willis, Emma Heming, esposa del acto, hizo un difícil cambio en su vida debido a la enfermedad del intérprete de 70 años de edad.

En una reciente entrevista con Diane Sawyer, Heming reveló que ya no vive con Willis en la misma casa debido a su enfermedad, pues él no querría que sus hijas lo vieran en su estado.

“Sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que estuvieran en una casa que estuviera más adaptada a sus necesidades, no a sus necesidades”, dijo Heming.

Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal, se mudó a una segunda residencia cerca de su hogar principal para recibir cuidados médicos constantes adaptados a sus necesidades. Esta casa es de una sola planta y permite que Willis esté acompañado por un equipo de cuidadores a tiempo completo.

Emma Heming explicó que esta decisión fue muy dura pero necesaria para el bienestar de Willis y también pensando en sus hijas, Mabel y Evelyn, quienes siguen visitando a su padre para compartir momentos con él, como desayunos y cenas.

La esposa del actor aseguró que su estado de salud está bien, aunque tiene dificultades para halar; sin embargo, indicó que lo único que está fallando en su cerebro.

“Bruce sigue siendo muy móvil. Bruce está muy bien de salud en general, es sólo su cerebro el que le está fallando. El idioma está cambiando y hemos aprendido a adaptarnos. Tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente”, dijo.

En 2022, el actor anunció que se retiraba temporalmente de la actuación luego de haber sido erróneamente diagnosticado con afasia; sin embargo, en febrero del año pasado, la familia de Bruce Willis informó que lo que realmente tenía era demencia frontotemporal.

En un comunicado en Instagram, los familiares del intérprete de 68 años dijeron que era un “alivio tener finalmente un diagnóstico claro”. Expresaron su “más profunda gratitud por la increíble efusión de amor”.

De acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos, la demencia frontotemporal es un término genérico que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan a los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Seguir leyendo:

· Demi Moore habló sobre la frecuencia con la que visita a Bruce Willis

· Bruce Willis agradeció a socorristas de los incendios en Los Ángeles

· El conmovedor mensaje de Emma Heming a Bruce Willis por su aniversario