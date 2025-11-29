Jessie J no puede contener el llanto al recordar su aborto espontáneo de 2021 en un concierto

La cantante británica Jessie J regresó a los escenarios con una honestidad conmovedora, compartiendo abiertamente el doloroso viaje personal que marcó su vida en los últimos años.

En un emotivo concierto en Londres, la artista de 37 años presentó su nueva canción, “Comes in Waves”, rompiendo en llanto al dedicarla a la pérdida de su embarazo en 2021.

Con el corazón en la mano y frente a su público, Jessie J, cuyo nombre real es Jessica Cornish, explicó el significado detrás de la poderosa balada. “Hoy se cumplen cuatro años de la pérdida de mi bebé”, confesó la artista, según recoge un video de The Daily Mail.

“No sé si alguien ha pasado por lo mismo, pero si tú sí, o conoces a alguien cercano y lo viste, es realmente terrible”. Añadió que un aborto espontáneo es “algo para lo cual uno nunca puede prepararse realmente”.

Una emotiva presentación

La interpretación fue tan visceral que la cantante de ‘Price Tag’ necesitó apartarse del público para secar sus lágrimas antes de entonar versos desgarradores como: “No hay nadie a quien culpar, simplemente te escapaste”, “Lamento que nunca nos hayamos conocido” y “Odio lo mucho que extraño el futuro que nunca hicimos”.

Esta no es la primera vez que Jessie J habla sobre este trauma. En noviembre de 2021, la artista reveló en una publicación de Instagram –que luego eliminó– que había decidido ser madre por su cuenta, pero que en una ecografía de rutina le informaron que “ya no había latidos”.

Desde aquella pérdida, la cantante le ha dado la bienvenida a su hijo, Sky, junto a su novio, Chanan Safir Colman.

Pero la pérdida no ha sido el único desafío que ha enfrentado. El emotivo concierto en Londres, que sirvió para presentar su último álbum, ‘Don’t Tease Me With a Good Time’, también llega tras haberse sometido a una cirugía por cáncer de mama a principios de este año.

Jessie J reveló su diagnóstico con su característico humor, bromeando sobre que era “una forma muy dramática de hacerse una operación de senos”.

En una publicación de Instagram en junio, explicó que le diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana, justo cuando lanzaba su canción “No Secrets”.

“El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la palabra ‘temprana'”, escribió, mostrando un admirable optimismo.

A pesar del golpe, expresó que lo que más le rompía el corazón era saber que “mucha gente está pasando, por tanto. Similares y peores”.

Seguir leyendo: