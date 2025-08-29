Jessie J pospone su gira por su lucha contra el cáncer

A casi tres meses se haberse sometido a una mastectomía por un diagnóstico de cáncer de mama, la cantante Jessie J anunció que pondrá una pausa a su carrera musical para entrar al quirófano por segunda ocasión y continuar con su tratamiento.

La noticia fue revelada por la propia intérprete a través de un video colocado desde su cuenta oficial de Instagram. Allí, informó que si bien no se trata de un procedimiento “demasiado grave”, este debe ser completado a la brevedad posible.

Como resultado, Jessie J ha reagendado las próximas fechas de su gira europea, programadas para este mes de octubre. Sin embargo, por problemas de calendarización, su paso por los Estados Unidos ha quedado cancelado hasta nuevo aviso.

A propósito de este cambio de planes, la intérprete de ‘Price Tag’ lamentó que sus shows y convivencia con fanáticos se haya visto afectada: “Estoy viviendo en el momento, abrazándolo y volando con él, pero es para que yo me pueda sentir mejor, estar saludable y es lo que es, y sé que es la mejor opción. Me siento frustrada y triste“, añadió.

Sin embargo, adelantó que esto no significa que dejará de seguir creando música y preparando sorpresas para sus seguidores más fieles: “Viene mucha música nueva, un nuevo álbum en el que estoy trabajando en los últimos días”, añadió.

Fue a principios del mes de agosto que la cantautora tuvo que ser hospitalizada de emergencia al presentar dificultad para respirar a solo semanas de su primer intervención quirúrgica: “Seis semanas después de la cirugía, estaba de vuelta en la misma sala donde estuve después. No lo esperaba ni lo planeaba. Tenía y sigo teniendo síntomas que apuntaban a un coágulo de sangre en el pulmón“, explicó en una historia de Instagram.

Afortunadamente, los médicos descartaron esa afección, pero detectaron la presencia de líquido en sus pulmones y una infección no identificada: “No lo esperaba ni lo planeaba. Me cuesta respirar, pero me dieron de alta anoche. Detesto estar en el hospital”, aclaró.

