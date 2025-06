Jessie J habló sobre el colapso emocional que sufrió tras su diagnóstico de cáncer

A solo unos días de haber anunciado al público su diagnóstico de cáncer de mama, la cantante Jessie J se sinceró sobre los altibajos que ha vivido a nivel emocional y físico mientras atraviesa este duro momento en su vida privada.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de “Price Tag” reflexionó sobre los estragos que su padecimiento ha traído consigo, pues a pesar de intentar mantener una actitud positiva, los momentos de incertidumbre no han faltado.

De acuerdo con la cantante de 37 años, el diagnóstico de cáncer acumulado con las presiones de su apretada agenda y su rol como mamá la llevaron a tener un colapso emocional que incluyó “ataques de pánico, llanto, miedo, enojo”.

“Fue mucho”, confesó Jessie J en una conmovedora publicación desde su cuenta de Instagram en la que, además, reveló cuál fue el “remedio” para este difícil episodio.

“Comí una mazorca de maíz. Resulta que es extremadamente difícil entrar en pánico o llorar mientras comes una. Altamente recomendado. Cambio de ánimo instantáneo“, expresó la famosa con el humor que la caracteriza.

A la par de esta confesión, Jessie J agradeció los mensajes de cariño y buenos deseos que ha recibido desde que comunicó su estado de salud. No obstante, indicó que aquellos consejos de “no entristecerse” o “no pensar en lo negativo” le han generado opiniones divididas.

Y es que para ella es indispensable abrazar cada emoción que la embargue, sin importar si esta no es del todo positiva: “Voy a llorar. Voy a tener miedo. Voy a entrar en pánico. Voy a sentir todo eso por un minuto o incluso por un día completo”, detalló.

Pero no por mucho tiempo: “Luego comeré una mazorca de maíz, o escucharé una canción que me levante el ánimo. O reiré con una amiga… y luego iré a ser mamá, iré a trabajar, y me presentaré como lo que siento el 90 por ciento del tiempo: fuerte, valiente, sana, y haré algunas bromas al respecto porque esa es mi forma. Pero no voy a ignorar ese 10 por ciento que es miedo y tristeza“, finalizó.

Seguir leyendo:

• Jessie J revela que padece cáncer de mama

• Jessie J reflexionó sobre la ‘soledad’ en este conmovedor mensaje

• Jessie J aparece en Instagram sin maquillaje