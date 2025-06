Jessie J revela que padece cáncer de mama

La cantante Jessie J, de 37 años de edad, dio a conocer a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, por lo que su siguiente paso será someterse a una cirugía.

Fue por medio de un inesperado video en Instagram que la intérprete de “Price Tag” y “Bang Bang” se sinceró con sus fans sobre los cambios que ha vivido a nivel personal como resultado de este diagnóstico.

“Me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana“, explicó desde su perfil oficial. “Resalto la palabra ‘en etapa temprana’’ El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la palabra ‘en etapa temprana’“, añadió.

Asimismo, la artista contó que si bien en un principio pensó sobrellevar su tratamiento de forma privada, reconoce la importancia de compartir su historia para que más personas que atraviesan una situación similar no se sientan solos.

“Solo quería ser abierta y compartirlo (…) Sé cuánto me ha ayudado compartir el pasado, con otras personas que me brindan su amor y apoyo, y también sus propias historias. Soy un libro abierto. Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando por tanto. Similares y peores; eso es lo que me mata“, admitió.

Para finalizar, Jessie J informó que se tomará un descanso de los escenarios una vez concluidos sus compromisos laborales agendados para este mes de junio. Esto con la finalidad de enfocarse en su bienestar y en completar el tratamiento que su equipo médico le ha recomendado.

“Voy a desaparecer un rato después del festival Summertime Ball (programado para el próximo 15 de junio) para operarme. Y volveré con unas t*tas enormes y más música“, concluyó con la personalidad divertida que la caracteriza.

La cantante de origen británico saltó a la fama en 2010, cuando lanzó su primer sencillo “Do It Like a Dude”. Este tema alcanzó el número dos en el Reino Unido y le abrió las puertas para lanzar su álbum debut, “Who You Are”. Actualmente, es una cantante de renombre a nivel internacional y a nivel personal cuenta con un hijo de 2 años con el jugador de baloncesto Chanan Colman.

