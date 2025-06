Jessie J inspira con su testimonio tras cirugía por cáncer de mama

La cantante Jessie J compartió un emotivo mensaje a sus seguidores en el que explicó que su cirugía para extirpar el cáncer de mama fue todo un éxito y actualmente se encuentra en casa, completando su proceso de recuperación.

En un inesperado post de Instagram, la intérprete de “Price Tag” compartió una serie de imágenes y videos desde el hospital, acompañados de un conmovedor testimonio en el que detalló su experiencia a nivel físico y emocional desde que recibió el diagnóstico de cáncer, hasta la cirugía que la liberó del mismo.

“¡Advertencia! Esta publicación muestra algunos de los momentos más tristes y sinceros de las últimas 48 horas. Siempre mostraré las cosas buenas y malas de cualquier camino que emprenda“, comenzó su mensaje la artista británica.

La famosa de 37 años se mostró agradecida por el equipo médico que la atendió, así como aquellas personas que la han tomado de la mano en este duro momento: “Agradecida con mi médico/cirujano y todas las enfermeras que me atendieron y todos mis familiares/amigos que vinieron de visita”, expresó.

Asimismo, adelantó que tras someterse a este proceso quirúrgico, lo que resta es esperar los resultados de su biopsia mientras se recupera en su totalidad desde su casa y rodeada de sus seres queridos.

A pesar de esta prueba, Jessie J demostró que su sentido del humor se mantiene intacto. Y es que si bien se dijo conmovida por el apoyo de su pareja, no dudó en hacer una divertida comparación: “Chanan está vestido de enfermero. No, no, no lo es, pero es gracioso imaginarlo”, añadió.

Y vaya que el jugador de baloncesto se ha mantenido al pie del cañón durante este proceso para la cantante. A través de las fotografías publicadas se le ve siempre pendiente de ella y procurando brindarle momentos de calma junto al hijo que comparten.

Para finalizar, empatizó con aquellas personas que actualmente atraviesan una situación similar a la suya: “Sigo abrazando a todos los que están pasando por algo difícil en este momento. ¡Todos tenemos esto!”, aseguró.

Este anuncio de Jessie J surge una semana después de ofrecer su último concierto en el Estadio de Wembley, ubicado en Inglaterra, antes de dar inicio a su tratamiento.

