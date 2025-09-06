Jessie J marca su regreso a los escenarios tras su operación de cáncer de mama

Este sábado, 6 de septiembre, el escenario del festival ‘Radio 2 In the Park’, de la BBC, en Inglaterra, fue testigo de un momento profundamente emotivo y lleno de simbolismo. Jessie J, la reconocida cantante de 37 años, regresó a los escenarios –por primera vez– desde que fue operada de cáncer de mama, un diagnóstico que reveló al público a principios de junio.

Su regreso no pudo ser más especial. Estaba vestida con un brillante atuendo blanco y subió acompañada de su hijo de dos años, para quien, según se supo, esta era la primera vez que veía a su madre actuar.

Fue en el transcurso de su actuación cuando la artista se abrió en canal ante el público. Dirigiéndose a los asistentes con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, explicó:

“Algunos lo saben, otros quizás no, pero me operaron de cáncer de mama hace 11 semanas. En el último show que hice, no tenía ni idea de qué iba a pasar, y todavía estoy en pleno proceso de recuperación”. Jessie J

Sky roubou a cena! O filho da Jessie J subiu no palco e cantou juntinho dela. 🥹 pic.twitter.com/XhnX8m77vi — Acervo Jessie J (@acervojessiej) September 6, 2025

La emotiva presentación de Jessie J

A pesar de las advertencias médicas de tomarse las cosas con calma, la energía de la intérprete de “Domino” era palpable. “Puedes sacar a la niña de Essex y devolverla a Essex”, bromeó, refiriéndose a sus orígenes, antes de expresar su agradecimiento:

“Estoy tan agradecida de estar aquí; no tienen idea de lo agradecida que estoy de ver a tantos de ustedes cantando conmigo después de todos estos años”.

El momento más significativo de la noche llegó con la interpretación de ‘Living My Best Life’ (Viviendo mi Mejor Vida en español), un tema que adquirió un nuevo y profundo significado. Jessie J reveló que la canción se lanzó apenas dos semanas después de que le diagnosticaran la enfermedad.

“Todos me decían: ‘Para, dejemos todo en pausa’. Y yo respondí: ‘La vida no se trata de eso’”, confesó la artista.

“La vida se trata de aguantar la tormenta, pero con el paraguas en alto y seguir adelante. Y la música, no sé ustedes, pero para mí, la música es sanadora. La música es lo que me mantiene con ganas de despertar por la mañana y me llena de ilusión por la vida”. Jessie J

En su mensaje concluyó con las siguientes palabras: “Esta canción se llama ‘Living My Best Life’, y eso es lo que hago todos los días. Porque nunca sabemos cuándo será nuestro último día, así que disfruta de esto, abraza con fuerza a quienes amas”.

IMAGINA NO BRASIL! Jessie J faz performance acústica LINDA de "Nobody's Perfect" na BBC Radio 2 in The Park 🥲💜 pic.twitter.com/8orpd9pc31 — POPTime (@siteptbr) September 6, 2025

