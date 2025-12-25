Muere Pat Finn, actor de la serie ‘Friends’, tras perder la lucha contra el cáncer 

El mundo del espectáculo está de luto por la lamentable muerte del actor Pat Finn, quien perdió la vida en la ciudad de Los Ángeles a los 60 años.

El histrión, quien es recordado por los papeles que tuvo en proyectos de la talla de ‘Friends’ o ‘The Middle’, falleció el pasado 22 de diciembre tras sostener una larga lucha contra el cáncer.

La noticia de su deceso fue confirmada por gente cercana al fallecido actor, quien padecía cáncer de vejiga.

“Pat luchó valientemente contra el cáncer durante los últimos años. Sabemos que el cielo celebrará mucho con la llegada de Pat Finn”, detalló un integrante de su familia en un comunicado que hizo llegar a Fox News Digital.

En el mismo documento se detalló que el actor luchó contra la enfermedad hasta el último momento por su familia.

“Su vida y su legado perdurarán a través de su hermosa familia, incluyendo a su esposa Donna y sus tres hijos, Cassidy, Caitlin y Ryan, y los miles de amigos y familiares a quienes dejó huella”, concluyó el comunicado.

Además de ese comunicado, la familia publicó uno más en las redes sociales, en donde pidieron respeto por el duro momento por el que están pasando en el plano personal.

“Estamos seguros de que los queridos amigos de Pat y colegas leyendas de Chicago, Chris Farley, George Wendt y Mike Hagerty le están guardando un lugar en el sofá para ver a sus amados Bears. La familia pide respeto a su privacidad en este momento”, se lee en un fragmento del extenso comunicado que compartieron en las redes sociales en las vísperas de la Navidad.

¿Quién fue Pat Finn?

Pat Finn nació el 31 de julio de 1965 en Evanston, Illinois, aunque creció en la localidad de Wilmette.

Además de haber destacado por su pasión por la actuación y la comedia, Patt también lo hizo por su gusto por los Chicago Bears de la NFL y por el rugby, un deporte que practicó en sus tiempos como estudiante de la Marquette University.

Sus inicios en el mundo de la actuación se dieron a inicio de la década de los 90, en donde tuvo oportunidad de participar en diversas series y películas.

Es recordado principalmente por su papel de Bill Norwood en la serie ‘The Middle’, pero también por la actuación especial que tuvo en la serie ‘Friends’, en donde dio vida al Dr. Roger.

