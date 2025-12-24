La historia de supervivencia de Toño Mauri llegará a la pantalla grande

A cinco años de haberse sometido a un doble trasplante de riñón derivado de complicaciones por su contagio de Covid-19, el actor Toño Mauri ha decidido convertir este duro capítulo de su vida en una pieza que inspire a su público.

Decidido a dar inicio al 2026 con el pie derecho, el famoso estaría expandiendo el impacto de su historia más allá de su libro “Mi Nueva Vida”. Y es que su hijo Antonio Mauri confirmó el desarrollo de una producción cinematográfica en la que el reconocido histrión se interpretará a sí mismo.

La noticia fue dada a conocer por medio de una entrevista concedida al programa “Ventaneando”; allí Toño Mauri hijo explicó que si bien se encuentran en la primera etapa de preproducción, todo va viento en popa.

“La trama está quedando increíble, el equipo está haciendo un gran trabajo“, explicó el hijo mayor de la estrella de la pantalla chica. “Ha sido muy bonito poder hablar con los doctores y la gente. Es lo bonito del cine, poder vivir las historias y enlazarlas de una manera así”, añadió.

De acuerdo con los detalles revelados, la cinta también retrataría la manera en la que la la familia vivió esos meses de angustia en los que Toño Mauri se debatía entre la vida y la muerte.

Sobre la decisión de protagonizar su propia historia a pesar de que esta podría remover emociones negativas, el primogénito del actor afirmó que se trata de un poderoso mensaje: “Le aplaudo mucho que haya dicho que él lo va a hacer. ¿Quién mejor que él que estuvo ahí y que lo vivió? Le va a dar un realismo impresionante”, indicó.

Antonio Mauri finalizó su charla con la prensa agradeciendo el apoyo que se le ha extendido a su padre y a su familia: “Al año o a los dos, empecé con una psicóloga y luego un psicólogo católico, muy buenos. Lo más fue el apoyo de la familia, la fe y el apoyo de que Dios te va orientando, sanando y dándole sentido al sufrimiento”, recalcó.

