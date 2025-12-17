Toño Mauri conmemora cinco años de su doble trasplante de pulmón con emotivo mensaje

Este 2025 marca el quinto aniversario del doble trasplante de riñón del actor mexicano Toño Mauri, quien logró superar graves complicaciones derivadas de su contagio de Covid-19 gracias a esta importante procedimiento.

En honor a esta agridulce fecha, el histrión que ha participado en historias como “El Privilegio de Amar” y “La Antorcha Encendida” recurrió a sus redes sociales con un breve, pero emotivo mensaje en el que se mostró agradecido con cada una de las personas que hizo posible conseguir una segunda oportunidad de vida.

“Gracias a Dios por estos 5 maravillosos años. Gracias a mis doctores, gracias a mi donador y a su familia. Gracias a los amigos y gracias a mi familia por hacer que cada día sea un regalo”, escribió el famoso desde su perfil oficial de Instagram.

A la par de su reflexión, Antonio Mauri colocó un video en el que documentó la evolución que vivió a lo largo de sus 8 meses hospitalizado en Estados Unidos, de los cuales 4 se mantuvo en estado de coma.

Una de las personas que no tardó en reaccionar a este despliegue de agradecimiento fue su hijo Antonio Mauri, quien reposteó el video junto a unas palabras donde se hizo palpable de su emoción.

“Pa, un año más desde tu trasplante y sólo puedo decir gracias. Gracias por tu lucha, tu fe y tu amor inquebrantable. Gracias ma, familia y a todos los que oramos y acompañaron este camino. A los doctores, gracias por su vocación. Y por encima de todo, gracias a Dios. El hombre pone la batalla, pero Dios pone la victoria”, compartió el joven.

En respuesta, el querido actor de la pantalla chica externó su apreciación por el apoyo brindado durante esta dura batalla: “Toño, gracias por ser mi compañero de viaje, gracias por todos los momentos que hemos vivido juntos y gracias a Dios por darme un hijo como tú que me da fuerza de seguir adelante, gracias por enseñarme a fortalecer mi fe. Te amo“, dijo para finalizar.

